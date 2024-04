Pred Zvezdom ljeto najtežih odluka: Odlasci nosilaca i ugovorena dva transfera - ne smije da se promaši

Šta čeka Crvenu zvezdu tokom ljeta? Ako ponovo postane šampion Srbije, moraće ozbiljno da pojača tim da bi se plasirala u Ligu šampiona, dok istovremeno mora da misli i na ugovore fudbalera koji postaju slobodni agenti. Čeka nas puno transfera.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Dusan Milenkovic/ATAImages/MN Press

Vladan Milojević uspio je mnogo toga da preokrene u korist Crvene zvezde za 11 kola. Preuzeo je ekipu od Baraka Bahara nakon poraza u "vječitom" derbiju, a vrlo brzo uspio je da istopi prednost Partizana. Zvezda je proljeće počela sa "minusom" od jednog boda, a pred posljednji superligaški meč sa Partizanom ima prednost od čak sedam bodova.

To znači da Partizan mora da ide na pobjedu, pošto bi u slučaju trijumfa crveno-bijelih na "Marakani" ove subote (18.00) gotovo sigurno bila završena i šampionska trka, šest kola prije kraja na neuhvatljivih "+10".

Ako se to desi, Vladan Milojević bi bio korak bliže novom pokušaju da sa Crvenom zvezdom uđe u grupnu fazu Lige šampiona. Uspijevao je to u dva navrata, i to počinjući od prvog kola kvalifikacija, dok bi sada Zvezdi situacija bila olakšana jer bi morali da eliminišu samo jednog rivala u potencijalnom plej-ofu kvalifikacija. Da bi uspjeli to da urade, moraće ozbiljno i da pojačaju tim, pa sigurno da se u ovom trenutku u Ljutice Bogdana prave planovi.

Zvezda je tokom zime već odlučila da skrati igrački kadar i da se riješi nekoliko igrača koji su bili višak, ali velikih investicija nije bilo i ostavljene su za ljeto. Već znamo da će prva biti kupovina Nasera Đige za dva miliona evra od Bazela, pošto je Zvezda insistirala da dobije srpske papire, dok će dobar dio poteza zavisiti od novih odlazaka.

Za početak, najveća dilema u Zvezdi su igrači kojima upravo ističe ugovor i oko kojih nije još postignut konsenzus. Osim što vjerovatno odlazi rezervni golman Zoran Popović (35), ugovori ističu još trojici fudbalera: kapitenu Aleksandru Dragoviću, jednom od miljenika navijača Aleksandru Kataiju i prekaljenom štoperu Nemanji Milunoviću. Svima njima ugovor sa Zvezdom prestaje da važi posljednjeg dana juna.

HITNO: TRAŽE SE NOVI ŠTOPERI

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Milunović je u svom prvom mandatu u Crvenoj zvezdi (od januara 2019. do jula 2021. godine) imao važnu ulogu i činilo se da će tako biti i kada ga je klub "vratio" poslije samo godinu dana u Alanji. Ipak, ove sezone jedva da je bio na terenu, odigrao je svega četiri utakmice (ukupno 211 minuta) i s obzirom da će uskoro proslaviti 35. rođendan, teško je očekivati da će ga Zvezda zadržati. Posebno jer na vrata prvog tima kuca Veljko Milosavljević.

Pošto se očekuje odlazak Dragovića i Degeneka, Zvezda bi praktično mogla da dočeka ljeto na svega dvojici seniorskih štopera (Spajić i Điga), pa otud ne čudi što traje ubjeđivanje bivšeg reprezentativca Austrije da još jednom ostane u Beogradu. Već dva-tri puta bio je na korak od odlaska iz Zvezde, ali je svaki put transfer blokiran.

"Dragović svakih šest mjeseci želi da ide. Ne može da ide, u junu mu ističe ugovor i mi ćemo pokušati da ga zadržimo i poslije tog vremena. Pružio je Zvezdi mnogo, a mi želimo da imamo zadovoljne igrače. Ako bude htio da ode na ljeto, pružićemo mu ruku prijateljski", poručio je zimus generalni direktor Zvezdan Terzić.

U odnosu na to da li Dragović ode tokom ljeta ili ne, može da se očekuje da Zvezda na štoperskoj poziciji traži najmanje jednog, a možda čak i dvojicu vrhunskih igrača i da plati ozbiljno obeštećenje za njih. Jedan od njih mogao bi da bude Vanja Drkušić iz Sočija koga Zvezda dugo prati.

IMA LI MAĐIONIČAR JOŠ TRIKOVA?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Magiko" igra jednu od čudnijih sezona u karijeri. Više puta su ga zaustavljale povrede, ispadao je iz ritma i nije ni kod Baraka Bahara, a ni kod Vladana Milojevića, bio nezamjenljiv dio tima kao što je to bilo kod prethodnika. Ipak, dobro zna da je imao probleme zbog kojih ne može da traži veću minutažu i strpljivo je čekao šansu, kao da kraj svog imena nema statistiku kakvom ne može da se pohvali trenutno ni jedan igrač Superlige.

I ove sezone ima sasvim pristojne brojke - 10 golova na 24 utakmice, a posebno se istakao u posljednjih mjesec dana kada je pogađao protiv Radničkog iz Niša i Radničkog iz Kragujevca, odnosno Radnika. U posljednjem meču protiv Železničara asistirao je za gol iako je igrao samo 19 minuta.

Dakle, Katai u 34. godini i dalje pravi razliku, bar na domaćoj sceni, ali je isto tako i jedan od najbolje plaćenih igrača Zvezde. Zato je i dilema kako postići dogovor sa njim oko produžetka saradnje? Nezvanično, posljednji razgovori vođeni su još zimus kada je Zvezda pokazala Kataiju da i dalje računa na njega. Načelno je postignut dogovor da se potpiše ugovor na još samo godinu dana uz opciju produžetka do 2025/26, ali i dalje ništa nije potpisano. Ostale su sitnice koje moraju da se riješe prije nego dvije strane jedna drugoj pruže ruku, a čini se da neće biti problema jer Katai nije pravio problem crveno-bijelima ni kada mu se dugovao ozbiljniji novac.

ZVEZDO, PAZI NA LJETO 2025. GODINE!

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Navikli smo da Zvezda produžava ugovore sa svojim igračima prije nego što "dogori", tako da se uskoro očekuju i konkretni koraci kako bi se spriječio potpuni egzodus u leto 2025. godine. Prema aktuelnim podacima, čak 11 fudbalera Crvene zvezde ostaće bez ugovora 30. juna 2025. godine. Osim trojice mladih igrača (braća Mituljikić i Andrija Maksimović), Zvezda mora da vidi i šta će sa najiskusnijima.

Milan Rodić, Uroš Spajić, Srđan Mijailović, Mirko Ivanić i Gelor Kanga, svi preko 30 godina, završavaju svoje ugovorne obaveze na "Marakani" u sljedećih godinu dana. Zvezda će morati da odluči šta će sa njima, prvo da li će ih zadržati ili ne, a onda i koliko dugu saradnju može da im ponudi. Ako ne, da li može nešto da zaradi od njihovog transfera?

To se posebno odnosi na Ivanića koji je za sada bio neprikosnoven u Zvezdi, čak je i Terzić izjavio da je odbijeno šest miliona evra zimus za njegov transfer, a ne može da se kaže da se fudbaler iz Bačkog Jarka proslavio ovog proleća kod Vladana Milojevića. Zato se očekuje transfer Luke Ilića iz Troe, nekadašnjeg igrača Mančester sitija, koji je upravo ponikao na "Marakani", ali je otišao prije nego što je pokazao svoje pravo lice.

Osim pomenutih fudbalera, istog ljeta ugovori ističu i Degeneku, Nikoliću i Lučiću, međutim u njihovom slučaju neće biti preveliko iznenađenje ako sa "Marakane" odu i prije tog datuma. Jednostavno, Zvezdi su potrebni bolji fudbaleri.