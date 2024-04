Trener Sloge pred gostovanje Veležu: Ponavljamo greške, brine me neefikasnost

Trener Sloge Vlado Jagodić najavio je meč 28. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojem Dobojlije u utorak gostuju Veležu (TV Arena Sport, 18.00).

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska ekipa je u seriji od pet poraza u prvenstvu BiH pred teško gostovanje "rođenima" u utorak od 18 časova.

"Utakmicom u Vrapčićima protiv Veleža završavamo nevjerovatno gust i težak raspored za nas, ne umanjujući naredni duel protiv Zvijezde 09, koji je jako važan za Slogu. Ne brine mene položaj na tabeli, to je izuzetno uspješno, niti je sramota kad se ispadne iz polufinala Kupa BiH od Zrinjskog, naš cilj je Kup RS, već to što ponavljamo greške i propuste. A najviše me brine neefikasnost na posljednjih pet utakmica na kojima nismo dali gol. A bez njih se u našoj teškoj ligi ne može razmišljati ni o remijima, a kamoli o pobjedama", rekao je strateg Sloge Vlado Jagodić.

Jagodić se prisjetio i prethodne utakmice protiv Veleža u Mostaru, gdje je Sloga poražena rezultatom 4:2.

"Težak teren za vađenje, Velež igra izuzetno dobro pred svojom publikom. Još se sjećam našeg poraza 4:2 po kišovitom vremenu. Nestalo je struje kod 2:2, bio je prekid, pa smo na kraju izgubili zbog vlastitih grešaka. Upravo one koje smo pravili nam se permanentno ponavljaju. I protiv Zrinjskog smo golove primali iz prekida, a takve stvari ne smijemo dozvoliti. To moramo eliminisati, i moramo biti koncetrisaniji u završnici. Nisam očekivao da napravimo mnogo šansi protiv Zrinjskog, ali iz dvije, tri smo trebali dati gol i uvesti meč u neizvjesnost".

Prema njegovim riječima, energetska potrošnja Sloge je na najvišem mogućem nivou.

"Željeli smo da igramo tri takmičenja i sada plaćamo danak. Ali, to nije smak svijeta. Bilo je pitanje da li će igrači moći da to izdrže, a dodatno nas su poremetili izostanci zbog povreda i kartona. To je sastavni dio fudbala i smatrao sam da se možemo nositi s tim. Možda sam pogriješio jer se u ovim mečevima vidjelo da je u pitanju totalna potrošenost ekipe i da jedva čekamo pauzu koju ćemo iskoristiti za normalan rad", rekao je Jagodić i dodao da su roviti Mladen Veselinović i Zoran Karać, čiji je nastup upitan u Mostaru.

"Nismo bez ambicija, ali isto tako smo svjesni da će biti teško jer se Velež bori za Evropu", zaključio je trener dobojske ekipe.