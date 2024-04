Natho nema pravo da to kaže! Tešović o teškim rečima Partizanovog kapitena: To je ružan način!

Nekadašnji as Partizana o poruci lidera crno-bijelih na "Marakani"

Izvor: RTV Pink/Screenshot/MN Press

Nekadašnji as Partizana Darko Tešović komentarisao je 173. "vječiti derbi" u kojem su crno-bijeli izgubili od Zvezde uz burne proteste na račun sudije Pavla Ilića. "Neću da se petljam u tuđi posao, bacio bih akcenat na dobre, lijepe poteze i na lijep gol koji je dao igrač Partizana, Severina, golove koje su dali igrači Zvezde. Naravno da sa publikom ne možemo da pariramo 'El Klasiku', ali to smo mi. Moj stav lični, nemam ništa protiv bilo koga, ali dok god je većina stranaca u obje ekipe, to neće biti pravi derbi", rekao je Tešović za TV Pink.

Bibras Natho je rekao da je ekipa Partizana trebalo izađe sa terena, a Tešović smatra da je to pogrešna i veoma "teška" izjava.

"Moram da budem direktan i vrlo iskren. Natho nema pravo da to kaže. Niko nema pravo da to kaže. Ko je on, on je jedan igrač, kapiten Partizana, zašto bi on izveo ekipu sa terena, volio bih baš da mi objasni zbog kog razloga. Strahovito je to jaka izjava, da je trebalo da izvede ekipu. To je ružan način prikazivanja... Možda čak i neke njegove nemoći", rekao je Tešović, osvajač četiri titule sa Partizanom.

Tešović je rekao je priča o suđenju uobičajena poslije derbija.

"Uvijek će biti to da jedna strana drži svoju stranu, druga svoja. Ako se sjetite prošlog derbija, Milojević je vrlo ljutito pričao o suđenju. Zvezda nije bila zadovoljna suđenjem, sada ne možete da nađete izjavu Zvezde da je suđenje bilo loše ili dobro, dobrog nema. Sve je u kontekstu negativnog, sve nešto ne valja. Niko ne kaže kako je Severina dao lijep gol, kakav je to udarac, da li je još neko u Evropi dao tako lijep gol. Mi nemamo pravo da se poredimo sa Premijer ligom... Šta mi radimo, sudije bi trebalo da imaju svoj kriterijum, fudbal je muška igra".

Tešović nije saglasan sa konstatacijom da je Zvezda "mnogo ispred" Partizana, uz ocjenu da tim njegovog kuma i dugogodišnjeg saradnika Vladana Milojevića nije pokazao tu razliku u kvalitetu.

"Ne držim ničiju stranu, ali Zvezda nije pokazala nijednog trenutka da je toliko ispred Partizana. Druge utakmice su mnogo drugačije, ali kada počne derbi, tu Zvezda ni prošli derbi, koji je bio odličan, a ni ovaj, nije pokazala da je mnogo ispred Partizana. Igrački, individualno, ne bih se složio da ima igrače koji su čuda i koji su mnogo bolji od Partizanovih"

U međuvremenu, u Partizanu se u toku ponedjeljka vode sastanci na liniji uprava - igrači i razmatra se odluka da li će crno-bijeli nastupiti u srijedu, zbog nezadovoljstva radom sudije Pavla Ilića u prethodna dva derbija.