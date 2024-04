Zrinjski prišao Borcu na minus 5 pred derbi sa Sarajevom: "Ja se ne predajem, moje jako prezime to ne dozvoljava!"

Crnogorski strateg na klupi Zrinjskog najavio je derbi "plemića" sa bordo timom.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Derbi 28. kola Premijer lige BiH igraće se u srijedu od 20.30 časova, kada će ovu rundu, na stadionu "Pod Bijelim brijegom", zaključiti Zrinjski i Sarajevo.

I jednima i drugima sutrašnji duel je od ogromnog značaja. Mostarci su u posljednjih nekoliko kola zaostatak za Borcem sa 12 smanjili na samo pet bodova i potpuno uhvatili priključak u borbi za titulu, dok je pred bordo timom teška borba za zadržavanje jedne od pozicija koje na kraju sezone vode na evropsku scenu.

"Igramo na našem stadionu, pred našom publikom, nadam se da će publika doći u velikom broju. Ovo je jedan od najvećih derbija u našoj ligi. Mi se borimo na dva fronta, guramo nekako, dokle ćemo – ne znamo, ali mislim da treba čestitati momcima poslije ovoliko dugog niza pobjeda. Otkad sam ja ovdje, izgubili smo samo jednu utakmicu, protiv Borca, u svim ostalim smo ili pobijedili ili odigrali neriješeno. Smanjili smo bodovnu razliku, mislim da moramo da se borimo, da osjećamo da to možemo da stignemo i da prestignemo, iako je to naravno teško. Borac je mnogo ozbiljna ekipa, ali ja se ne predajem. Moje prezime ne dozvoljava predaju, to je jedno jako prezime, tako da ću da se borim koliko mogu, a ovi koji najavljuju prvaka pet-šest kola nedjelja možda znaju nešto više, ja ne znam. Borićemo se koliko mognemo", rekao je u najavi meča trener Zrinjskog Željko Petrović.

Sarajevo je, ističe crnogorski strateg, prije početka prvenstva bilo jedan od najvećih favorita za osvajanje titule.

"Izdešavale su im se, međutim, neke stvari. Neću da ulazim u problematiku kluba šta se desilo, ali prateći ligu mislim da su bili favorit broj jedan, sa ulaganjima i budžetom koji imaju, a koji je duplo veći nego naš. Nije, međutim, uvijek sve u budžetu. Mislim da je to jedna ozbiljna ekipa, imaju iskusnog trenera koji je radio i u HNL-u, ekipa koja ima mnogo kvaliteta i širok roster. Imaju mnogo dobrih mladih igrača, mislim da je vezna linija veoma bitna kod njih. Buljubašić će, mislim, biti veoma dobar igrač. I mi smo, međutim, veoma dobri, ušli smo u seriju i nema potrebe da se ikoga plašimo. Probaćemo da neutrališemo njihove dobre strane i iskoristimo naše. Znate i sami da su derbiji uvijek stresniji nego druge utakmice, tu će detalji odlučivati i nadam se da ćemo mi biti pobjednici."

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Ističe trener mostarskog kluba da se kako na terenu, tako i u svlačionici, osjeti veća energija nakon što je ekipa nadoknadila više od pola zaostatka za crveno-plavima.

"Sad je slika drugačija nego što je bilo prije nekoliko kola, kad je bilo devet, pa 12 bodova. Svaki sportista dobija veći naboj kad osjeti da nešto može, to je normalno. Imaš veću volju, sve je drugačije nego da smo već izgubili prvenstvo, pa da sad tu moramo da igramo, da otaljavamo, i onda moraš, moraš... Ne izlazi sto posto iz tebe onoga što imaš u sebi", naveo je Petrović, dodavši:

"Moramo da se borimo i vjerujemo, dok god postoji nada treba da se boriti. Kad nosiš dres ovog kluba, tu nema više da je nešto upitno da li hoćeš ili ne. Ti moraš! Ovaj dres je težak, ima osam titula, dva Kupa, ti moraš ako igraš za ovaj klub u svakoj utakmici da pružiš 100 posto. Da li igraš protiv Sarajeva ili ekipe iz nekog hotela, ti moraš, inače nemoj da nosiš taj dres. Tako je i sa svim klubovima u svijetu", zaključio je bivši reprezentativac Savezne Republike Jugoslavije.

PREMIJER LIGA BiH – 28. kolo

Utorak:

Igman – GOŠK (16.00)

Velež – Sloga Meridian (18.00)

Željezničar – Široki Brijeg (20.30)

Srijeda:

Zvijezda 09 – Tuzla siti (16.00)

Borac – Posušje (18.00)

Zrinjski – Sarajevo (20.30)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)