Sloga protiv Zrinjskog - PETI put u sezoni! "Da odigramo taktički zrelo i budemo efikasniji!"

Novi okršaj sa Mostarcima najavili su trener Vlado Jagodić i prvotimac Momčilo Mrkaić.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Peti put u sezoni, a četvrti u 2024. godini, snage će odmjeriti Sloga Meridian i Zrinjski.

Biće ovo, takođe, treći okršaj Dobojlija i Mostaraca u samo 17 dana, što je već ranije slikovito objasnio trener mostarskog premijerligaša Željko Petrović, a o ovom kuriozitetu u najavi utakmice je govorio u strateg tima sa Luka Vlado Jagodić.

"I da igramo protiv nekog slabijeg protivnika, bilo bi prilično teško pripremati utakmicu a pogotovo protiv Zrinjskog, nakon što smo prije dva dana odigrali revanš polufinala. Izgubili smo, to smo ostavili iza sebe, čestitali Zrinjskom, očigledno je bilo da nismo uspjeli da ono što smo zamislili sprovedemo u djelo. Nedostajalo nam je 4-5 minuta, nikad neću saznati kako bi to bilo da smo otišli na poluvrijeme sa neriješenim rezultatom. Međutim, šta je bilo bilo je, ne možemo to vratiti, sad imamo novu utakmicu. Dobro je kolega (Željko Petrović, op.a.) rekao, izljubićemo se poslije ove utakmice i odmoriti jedni od drugih. Jedino ako bi se 'potrefilo' da sljedeće prvenstvo budemo u prvom kolu, onda bi to bila senzacija, ali to je nešto o čemu u ovom trenutku ne treba razmišljati", rekao je Jagodić, nastavivši:

"Mi smo u jednoj situaciji u kojoj nismo željeli da budemo. Uporno ponavljam da je sve ovo što smo mi do sada uradili veoma dobro, ali činjenica je da smo bili na jedno poluvrijeme do plasmana u finale Kupa BiH i da smo ostali bez tog takmičenja u pretposljednjoj stepenici nam govori da sad moramo da se skoncentrišemo na ovo što slijedi. Imamo sutra domaću utakmicu sa Zrinjskim, a već u utorak gostovanje Veležu i time otprilike završavamo ovaj ubitačni raspored koji smo jedva izdržali. Pogotovo što nam se u odsudnim momentima, u bitnim utakmicama, dogodilo da i protiv Borca i Zrinjskog nastupimo bez nekolicine igrač koji su nam veoma bitni. Pokazalo se da nismo uspjeli da nađemo adekvatnu formulu da bismo se izvukli iz situacije, mi pet utakmica nismo dali gol. Uvijek kažem da ne treba spominjati one momke koji ne mogu igrati, ali je bitno, vidi se kod nas da ipak nismo u dobrom momentu i to nije iznenađenje."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

"Moramo da znamo šta je realnost u ovom trenutku za nas", poručio je komandant dobojskog tima.

"Mislim da je uspjeh polufinale Kupa BiH, nadam se plasmanu u finale Kupa RS, i sad treba kroz ove dvije utakmice sa Zrinjskim i Veležom da pokušamo da se zadržimo između četvrte i šeste pozicije kako bismo u posljednjih pet-šest mečeva bili konkurentni. Niko od nas ne traži nemoguće, ja prvi zagovaram stalno da mi treba da naučimo mnogo iz ovih prošlih utakmica kako bismo od ljeta bili jači", naveo je Jagodić, dodavši:

"Zrinjski još uvijek drži priključak za Borcem i oni će vjeorvatno sve učiniti da tako i ostane. Kroz ove dvije utakmice koje smo sa njima igrali u Modriči, nisu pokazali to što pokazuju na domaćem terenu i normalno je da noseći se tim razmišljanjima i dalje kažem da ćemo učiniti sve da napravimo pozitivan rezultat. U ovom trenutku, to je teško protiv Zrinjskog jer mi u drugom poluvremenu kup-utakmice nismo uspjeli da ispariramo kad su dodali gas. Isto tako, mi smo na domaćem terenu bili prilično dobri. Volio bih da ekipa ponovi tako nešto, pričati o tome da ćemo mi iz svih oružja napasti Zrinjski ili neke druge insinuacije ne želim da pominjem. Mislim da moramo da nastavimo da igramo taktički zrelo, tako smo igrali 40 minuta u Mostaru i imali rezultat. Za nešto više očigledno nismo imali snage niti raspoloženih igrača."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Kada je riječ o igračkom kadru, u kombinaciju za sastav vraćaju se dva igrača.

"Vraća nam se u konkurenciju Ajdin Redžić, što je dobro. Vraća nam se Zoran Karać, međutim tek je odradio dva-tri treninga sa ekipom i nije spreman za ovaj žestoki ritam. Nemamo još uvijek u konkurenciji Mladena Veselinovića, dok je situaciju oko Dejana Vidića suvišno spominjati. Ovaj put nemamo ni Srđana Grabeža koji je protiv Borca dobio treći žuti karton. Od mojih igrača tražimo da budu maksimalno profesionalni, da pokušamo da ponovimo igre koje smo imali protiv Zrinjskog u Modriči i da protiv ovakve ekipe dugo trajemo kad je riječ o taktičkoj odgovornosti. Zabrinjava me, nije alarm, ali se nadam da ćemo konačno biti malo efikasniji nego što smo bili u nekim prošlim utakmicama. Mnogo bi nam to značilo jer nema mnogo vremena ni za naspavati se, treba putovati u Mostar, igrati protiv Veleža", rekao je Jagodić, koji je na kraju pozvao publiko da u što većem broju ispuni tribine stadiona "Dr Milan Jelić" u Modriči.

"Ovi momci osjećaju šta to znači, pogotovo protiv Zrinjskog. Tako je bilo u prošle dvije utakmice i zato smo bili na nivou. Mislim da nam je to u ovom trenutku potrebno, ima još dosta utakmica do kraja, mi smo još uvijek u igri za sami vrh, a kad to kažem, mislim na prvih pet ekipa, što bi bio šlag na tortu za ovu sezonu. Ima još utakmica poslije Zrinjskog i Veleža, ali biće sve teže hvatati priključak ukoliko ne nadoknadimo rezultatski ono što smo propustili u prošlim utakmicama, prije svega protiv Igmana u Konjicu."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Napadač Momčilo Mrkaić vjeruje da će ekipa ostvariti pozitivan rezultat u ovom dvoboju.

"Nalazimo se u zahtjevnom periodu za našu ekipu. Niko od nas nije zadovoljan kako se odvijala situacija u prošloj utakmici sa Zrinjskim, ali nema mnogo vremena za razmišljanje. Brzo idu utakmice u ovom periodu, očekujem da ćemo promijeniti tok događaja već u sljedećem meču. Koliko kod protivnik bio težak, mi vjerujemo i nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat, odnosno pobjedu ili neriješen ishod. Daćemo sve od sebe, na nama je da radimo", istakao je ofanzivac dobojskog sastava.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)