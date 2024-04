Petrović nakon trijumfa nad Slogom: "U finalu Kupa BiH su dvije vrhunske ekipe"

Trener Zrinjskog Željko Petrović komentarisao trijumf nad Slogom i plasman u finale Kupa BiH.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Nakon što je svoje viđenje večarašnje revanš utakmice polufinala Kupa BiH iznio trener Sloge Vlado Jagoodić, istu je komentarisao i šef stručnog štaba Zrinjskog - Željko Petrović.

Petrović je otkrio kako je sretan, kako zbog kluba tako i zbog sebe, te je poručio kako su u finale ušle dvije vrhunske ekipe.

„Sretan sam i zbog kluba i zbog sebe. Četiri mjeseca sam tu i već smo u finalu Kupa gdje igramo dvije utakmice protiv Borca. Zasluženo su obje ekipe tu, igraju dvije vrhunske ekipe, ali nama je najvažnije da smo ušli u finale i da smo mirni barem dvije-tri nedjelje.“, rekao je Petrović.

Crnogorski stručnjak se osvrnuo i na večerašnju utakmicu, s kojom je bio zadovoljan.

„Prvo poluvrijeme smo igrali odlično, izgubili smo nekolilko lopti i dozvolili im kontru, što se ne smije raditi i to inače ne radimo, ali što se tiče posjeda, promjene strana, pozicione igre bilo je sve odlično. Možda su se ljudi navikli da odmah vodimo ovdje 2:0, ali to nije baš lako. Sloga je ozbiljna ekipa u defanzivi, koja zna šta radi kad nemaju loptu tako da protiv njih nije lako igrati. Čekali smo svoju priliku i zabili nakon čega je Sloga krenula malo otvorenije u drugom dijelu. Sve u svemu zadovoljan sam, igrali smo za finale, ušli smo u finale i to je to“, dodao je on.

Petrović je kroz smijeh komentarisao i izjavu Jagodića kako seneće posebno pripremati, u pogledu analizta, za naredni meč sa Zrinjskim koji je za samo tri dana. Biće to peti okrašaj ove dvije ekipe ove sezone.

„Zna on i bez analiza o Zrinjskom, a i mi znamo. Nije Jagodić od juče, ovo je peti put. Rekao sam juče da se izljubimo i da više ne gledamo ni oni nas, a ni mi njih. Teško je igrati sa nekim pet puta, zato sam srećan pobjedom i dobrom igrom. Pobjeda 3:0 protiv ekipe koja je peta i pretenduje za Evropu, bore se Sarajevom za četvrtu poziciju, sve u svemu odlično“, dodao je Petrović.