Sudio derbi i šalio se sa Stanojem i Dekijem! Intervju - Milovan Ristić: Murinjo i ja? Boga sam molio da ne vide

"Danas je sa VAR-om sve mnogo lakše. Možete mirnije da pristupite utakmici i da ne strepite zbog svake odluke. Jednom sam pogrešio na štetu Crvene zvezde u polufinalu Kupa protiv OFK Beograda i jednom u meču Bešiktaša i Monaka. Imao sam sreću da oba puta oštećena ekipa preokrene rezultat i dođe do pobede. I sudije su ljudi, a ljudski je grešiti. Nikoga ne zanima da li je sudija pre utakmice imao nekih privatnih problema. Pred taj duel Zvezde i Ofke, radio sam u Metrou pored Vukovog spomenika i šef nije hteo da me pusti na utakmicu. Jedva sam se izvukao. Ali, koga to zanima. Bitno je šta se desi na terenu.“