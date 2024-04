"Uvijek ima naručenih tekstova!" Igor Duljaj: Mnogo godina kuća gori, točak ide unazad!

Igor Duljaj je imao opširno obraćanje novinarima u kojem se dotakao i svoje budućnosti u Partizanu.

Partizan nije u formi u drugom delu sezone, a nakon dva poraza od Crvene zvezde u Superligi i u polufinalu kupa Srbije Igor Duljaj je pred naredni meč sa TSC-om govorio o svojoj budućnosti na klupi crno-bijelih. Pominjao je naručene tekstove i istakao da ga to neće poljuljati.

"Partizan je iznad svih nas, ja sam mali dio istorije i ništa više. Uvijek ima naručenih tekstova, čak i oni koji nisu naručeni nisu me poljuljali. Radim posao kako znam i umijem, imam energije i klub uvijek može da nađe bilo koje rješenje. Na mene to ne utiče. Najbitnije je da ekipa bude skoncentrisana jer je ulog veliki. Generalni direktor me je pozvao i rekao: ‘Igore, sve što je izašlo u novinama nije istina’. Odgovorio sam: ‘Stvarno ne čitam novine’. Čak i da se traži trener, to je legitimno pravo, uopšte nemam problem. Još jednom ću reći da je Partizan iznad svih nas, a ja sam mali dio istorije. Partizan je bio, jeste i biće! Možda malo mogu takve stvari da utiču na ekipu jer lakše je kada igrači znaju da li imaju trenera za narednu sezonu, drugačije se ponašaju. Uvijek sam sa njima bio iskren, moraju da misle na sebe jer tako misle i na klub. Nisam osjetio na treningu da postoji problem. Ne čitam štampu, znam ko sam i šta sam. Postoje ljudi koji ne bi voljeli da me vide, što je normalno. Ali, nemam opterećenja", istakao je na početku obraćanja medijima Igor Duljaj.

Iako je titula izgubljena, a crno-bijeli su ispali i iz kupa, imaju za šta da se bore. Moraju protiv TSC-a da izbore drugo mjesto i plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona naredne sezone.

"Mnogo godina kuća gori, točak ide unazad. Prvo treba da ga zaustavite. Svakog navijača ne interesuje šta će biti kasnije, svi gledaju danas, a to su trofeji. Imamo obavezu prema njima da im omogućimo da budu u prilici da se sa nama bore za trofej. Ove godine nismo uspjeli u tome. Pričao sam evropska karta, ali gledam malo dalje. Mnoge ne interesuje šta će biti za nekoliko dana ili godina… Borim se za evropsku kartu, za tim koji može da ima perspektivu u budućnosti", dodao je Igor Duljaj.

Sada pred meč sa TSC-om mnogo je kadrovskih problema. Znamo da Saldanja i još neki igrači od ranije vuku povrede, ali nije Duljaj htio do kraja da otvara karte.

"Poljuljani smo zdravstveno, ali ostao bih zaključan. Nekolicina igrača je pod znakom pitanja. Neki su napustili jučerašnji trening i tek poslije današnjeg ću moći da vidim na koga mogu da računam. Ali ko god bude izašao na teren, sjedio na klupi ili ušao, očekujem od njega da bude maksimalno spreman, da sve od sebe da, da se žrtvuje za ovaj klub, ekipu i doprinese ono što je potrebno da se ostvari povoljan rezultat", rekao je trener Partizana.

