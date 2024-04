Priča se i da je Zvonimir Boban gej! Robi Prosinečki bez dlake na jeziku: Znam šta govore o meni!

Legendarni as Zvezde, Reala, Barselone i hrvatske reprezentacje otvoreno govorio o svojim saigračima, kao i o sebi.

Legendarni hrvatski fudbaler i jedna od ikona Crvene zvezde Robert Prosinečki otvoreno je govorio u razgovoru za "Sport klub" o tome kakvi su hrvatski velikani van terena i svjetla kamere.

Upitan za kritike na račun Davora Šukera, legendarnog centarfora generacije koja je osvojila bronzu 1998. godine na Mundijalu, Prosinečki je rekao da svi drugačije posmatraju osobe na funkcijama. A Šuker je bio predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske od 2012. do 2021.

"Ja sam dobar sa Davorom, nemam nikakav problem sa njim. Nismo se družili previše ni kad smo bili igrači, a ni poslije toga, ali se poštujemo i kad god se vidimo pozdravljamo se i pijemo kafe ako treba. Dobar sam sa njim", rekao je Prosinečki.

"Znaš kako ti je to, kad dođeš do neke funkcije, pogotovo kao predsjednik Saveza, onda dolaze kritike i to je normalno, kao i kada si trener. Davor je u suštini dobar dečko, puno puta svi mi iskrivimo tu percepciju. Priča se da Robert pije, a Robert ne pije. Priča se da je Zvone (Zvonimir Boban, prim. nov.) homoseksualac, znam da nije. Priča se da je Davor šrkt, da ne da ništa... To su priče, ljudi vole priče", dodao je "Veliki Žuti".

Robi ima drugi veliki porok

Prosinečki je i u igračkim danima imao drugi porok - pušenje i o tome su govorili i igrači koji su sa njim dijelili svlačionicu. "Kakva je to legenda. Bio je mator kada je stigao u tim, ali bio je briljantan, nisi mogao loptu da mu uzmeš. Kada uđe u svlačionicu, uvijek si mogao da vidiš dim iz toaleta, jer je pušio po nekoliko cigareta na svakom poluvremenu. Iako nije dobro pušiti ako ste profi fudbaler, Prosinečki je bio nevjerovatan", rekao je o aktuelnom selektoru Crne Gore njegov nekadašnji saigrač iz engleskog Portsmuta, Geri O'Nil.

