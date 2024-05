"Jedva čekam proslavu Zvezdine titule!" Milojević ga oživio, a on prvi put osvojio trofej!

Napadač Šerif Endiaje postao šampion sa Zvezdom i sada čeka proslavu titule.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je osvojila sedmu uzastopnu titulu u Superligi Srbije, a napadač Šerif Endiaje tokom proljećnog dijela sezone pokazao je zašto je ljetos bio jedno najskuplje pojačanje kluba. Snažni napadač pronašao je golgeterski ritam kod Vladana Milojevića i dao veliki doprinos osvajanju trofeja, pa sada jedva čeka proslavu šampionske titule!

Iako je Zvezda matematički obezbijedila trofej, još nije vreme za slavlje. Posla ima u Kupu Srbije, zatim i u preostalim utakmicama plej-ofa, a Senegalac jedva čeka da navijači Crvene zvezde organizuju proslavu na stadionu "Rajko Mitić". Po svemu sudeći, to će se dogoditi na meču protiv Čukaričkog, za kada je planirana velika fešta!

"Veoma sam srećan zbog osvajanja titule. Još uvijek nismo završili sezonu, ali smo matematički obezbijedili titulu. Nevjerovatan je osjećaj. Zaista smo svi euforični. Drago mi je i zbog gola, ali mislim da Rodić i ja treba da ga podijelimo. Ipak, i dalje mi je onaj protiv vječitog rivala kada sam 'bocnuo' loptu najdraži", počeo je Endiaje i dodao: "Veoma sam uzbuđen zbog proslave titule. Čuo sam od saigrača da to uvijek bude nevjerovatno dobro. Biće sjajna atmosfera, svi znamo kako to prave Zvezdini navijači. Zaista ne mogu da dočekam proslavu, ali do tad moramo do pobijedimo sve utakmice."

Šerifu Endaijeu ovo je prvi trofej u seniorskoj karijeri, a uspjehe Crvene zvezde u domaćem fudbalu ukrasio je sa nekoliko važnih pogodaka. Na 36 mečeva u svim takmičenjima 13 puta je tresao mreže rivala, između ostalog i tri puta u okršajima protiv Partizana. U proljećnom dijelu sezone, kod Vladana Milojevića, postigao je osam ligaških i jedan gol u Kupu Srbije.

