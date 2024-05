Ta Partizanova skupština je najsramnija! Đorđe Tomić: Rekao sam Savi - nemoj, potrošiće te!

Bivši igrač Partizana kritikovao rad kluba

Bivši fudbaler Partizana, Đorđe Tomić, glavni inicijator okupljanja grupe nekadašnjih igrača crno-bijelih govorio je na "Sport klubu" i kritikovao klub, počev od izbora rukovodstva na sjednici skupštine crno-bijelih. "Što se tiče Skupštine Partizana 2016, to je najsramnija skupština ikad, to je po principu još od perioda poslije Drugog svjetskog rata. Te 2016. bili su prisutni ljudi koji su bili uz klub, ali kad je došlo do toga da tu budu i ljudi iz fudbala i drugi, mahali su lažnim ovlašćenjima... Jednostavno, na fin i kulturan način su ljudi iz fudbala iznijeli ideje, a onda smo pustil da klub ide dalje, vjerovali da će možda biti dobro, ali sve što su pisali bivši igrači, sve se ispostavilo tačno. Ljudi koji su se borili da se vode klub zbog funkcije nedorasli su funkcijama, a iza sebe nemaju biografiju što se tiče vođenja kluba, nisu imali iskustvo u radu da bi vodili klub, tu mislim na predsjednika, direktora, upravu... Oni sami sebe biraju osam godina, to nema nigdje u svijetu. Sjede delegati, to su naši drugovi, kažu da je sve normalno, a predstavljaju da ginu za Partizan. Pa izađite i recite da se ne bira tako skupština".

Tomić je rekao da grupa bivših igrača ne bi trebalo da bude uz upravu i da joj tako daje legitimet. "Poslije idu pitanja, ko vas je potrošio... Pa nije to, nego Zeka zove ovoga, Ćure ovoga... 'Ajmo plata 25-30 hiljada... nemoj tako da voliš Partizan".

S obzirom na to da je emisija snimana u periodu dok je Igor Duljaj i dalje bio trener crno-bijelih, Tomić je komentarisao i jednu njegovu konferenciju za novinare. "Igor je dobar momak, voli Partizan, ali sad da pravimo žrtvu... Mi igramo osam godina sa kvartetom napred Ovusu, Omusu, Dudusu i oni vole Partizan tako što im date 600 hiljada, talite se sa menadžerima... Nemojte vi da volite Partizan, neka iznesu Zeka i Ćure svoj plan i program, a sa druge strane biće ljudi koje mogu da skupim zajedno sa Saletom Ilićem, Vladom Ivićem, Belim Bjekovićem juniorom, doći će ljudi. Ali onda Zeka okrene ovoga, Ćure ovoga..."

"Imali smo većinu, a oni su to namjestili"

Tomić je rekao da nema ništa lično protiv bilo koga i da ima prijatelje i drugove i među bivšim igračima u aktuelnom rukovodstvu. "Ivica Kralj? Pa, ja ga volim, idemo da se posvađamo, iznesite plan, ali nemojte sami sebe da glasate 28 minuta prije skupštine. Angažovani smo 10 godina. Molio sam Savu - nemoj molim te, potrošiće te. Srpski fudbal izgubio je funkcionera, Savo je predsjednik, direktor, generalni menadžer... Škola za fudbalere? Pričamo o istoriji, Sava ide na 19. vijek, ima sve predispozicije za predsjednika kluba. Ti izbori bili su namješteni. Imali smo većinu na skuštini, a oni su to namjestili".

"Savo nije potrošen. Ne možete da ga potrošiete, nisu oni ništa loše radili, uništili klub, radili su sa ljudima sa kojima ne treba da rade, htjeli su da pomognu Partizanu, naši su, nije to ništa sporno. Neće se Savo predati, lako će se on vratiti, ali sigurno da ga je sve to malo i poljuljalo"

"Kad je Velimir Zajec predsjednik Dinama, što ne bi nama bio Nenad Stojković?", zapitao se Tomić, pomenuvši Partizanovog asa iz osamdesetih.

Tomić je rekao da je grupa bivših igrača u kojoj je i on svjesna da ne može sama da vodi klub. "Bajro Župić i Isa Sadriu bi bolje vodili klub. Nismo ni glupi, ni ludi, znamo mi šta je gensek, potpredsjednik... Bavimo se tim, znamo kako funkcoiniše klub. Devedesetih su nam bili Rešad Kunovac, Matekalo, Milan Gica Damjanović, Vladica Kovačević, Blagoje Rašović, Blagoje Punović... Milutin Šoškić, to su takve gromade, mnogo fini, pametni ljudi, od njih smo mnogo toga imali da naučimo i na treningu i o stvarima nevezanim za sport, pa smo mogli da se obrazujemo slušajući ih".

Tomić je rekao da u toj grupi bivših igrača ima i trenerskih stručnjaka spremnih da pomognu crno-bijelima. "Imamo Veljka Paunovića, Vladu Ivića, imamo Sašu Stanojevića, Saleta Ilića, ozbiljne trenere. Imamo sastanke, organizujemo se... Čak smo mi i neka saopštenja pisali, potpise skupljali, bukvalno zbog 10 naših drugara nismo htjeli u njavnost. Nismo htjeli da remetimo rad kluba, ali to ne ne remetiš kad se završi sezona, pa imaš mjesec dana", dodao je Tomić.

