Neka zvižde i skandiraju, niko ne može da me ubijedi u jedno! Albert Nađ o povicima navijača Partizana

Novi Partizanov trener debitovao je porazom, uz očekivano nezadovoljstvo navijača. Nema ništa protiv zvižduka, a evo kako odgovara na njih.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Novi trener Partizana Albert Nađ debitovao je porazom kao šef struke crno-bijelih, jer je Vojvodina šokantno savladala crno-bijele, golom u 94. minutu.

"Nisam ovako zamišljao, ali to je jednostavno fudbal. Mnoge utakmice smo dobijali šokantno u 90 i nekom minutu. Mislim da smo prvo poluvrijeme bacili niz vodu, drugo poluvrijeme smo uložili mnogo više energije, imali situacija u kojima smo mogli i ranije da završimo meč. Ponavljam, igrali smo protiv izuzetno kvalitetne ekipe koja je pokazala da je u ovom trenutku u najboljem momentu", rekao je Nađ poslije utakmice u miks-zoni.

Partizan je doživio peti poraz u nizu, a donekle olakšavajuća okolnost je to da je prednost crno-bijelih u odnosu na trećelpasirani TSC ostala nepromijenjena (4 boda), jer je tim Žarka Lazetića nekoliko sati kasnije izgubio od Crvene zvezde, koja je zvanično postala prvak.

"I ja mislim da smo u prvom poluvremenu bili u grču, ne mogu da kažem da je strah, nema potrebe da se ima strah, ali imali su neki respekt, plašili se da ne pogreše u pasu i slično. Seri nam je pravio dosta problema po desnoj strani, u mnogo situacija su naši igrači imali situacije 'jedan na jedan', to smo željeli i pripremali, ali definitivno nemamo taj profil igrača koji može da rješava situacije 'jedan na jedan', dok oni imaju Serija, Radulovića, Njegoš je na kraju dao fantastičan gol. Šta ćemo dalje? Da treniramo, spremamo se i da radimo za to drugo mjesto"

Mateuš Saldanja bio je nervozan, neefikasan, u jednom trenutku je padom sa bolnom grimasom sve zabrinuo... "Vidite da nije u najboljem momentu, to odsustvo od dva mjeseca je veoma uticalo na njega, nije mogao ni da se kreće, ni da bude kao onaj sa početka prvenstva. Ušao je u problem sa kartonom, kasnije je iz ne znam kog razloga mogao da dobije i crveni karton. Nismo htjeli da rizikujemo, odmah smo reagovali i ako podvučemo crtu što se tiče Saldanje, nije odradio zadatke koje smo tražili od početka utakmice".

Vidi opis Neka zvižde i skandiraju, niko ne može da me ubijedi u jedno! Albert Nađ o povicima navijača Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nađ je rekao da je dobro poznato koliko je teško u Humskoj kada nema pobjeda.

"Sigurno vi znate svi dobro kakva je situacija kada Partizan izgubi, nikad nije lako, svima je teško, njima sigurno najteže, moramo da se naravno mobilišemo i da svi shvatimo da imamo stvari gdje griješimo i da probamo da to riješimo u utakmici u Kruševcu i da idemo ka zacrtanom cilju, drugom mjestu".

Decenijama je Nađ u Partizanu - najprije kao učenik omladinske škole, potom kao prvotimac, kao funkcioner, pomoćni trener, a sada kao šef stručnog štaba. Da li pamti pet "vezanih" poraza? "Pet uzastopnih poraza? Ne sjećam se da je to bilo. Ali da je bilo ovakvih situacija, pa i kada sam igrao, pa i prije mene, kada sam pratio... Sigurno da jeste, to je sastavni dio života, prvi snosim odgovornost i uvijek ću snositi kad god ekipa izgubi, to je moja odgovornost. Najveći sam krivac, a oni su probali sve da urade. Nemam problem sa zvižducima, sa skandiranjima navijača, ali niko ne može da me ubijedi da više voli Partizan i da me ubijedi da više voli Partizan od mene... Nemam nikakav problem na bilo kakve kritike, što navijača, što zvižduke... To je sastavni dio posla kojim sam krenuo da se bavim, vrlo brzo mogu da se promijene neke stvari. Evidentno je da navijači žele pobjede, ali niko ne želi pobjede više od samih igrača i nas koji rade sa njima".

Vidi opis Neka zvižde i skandiraju, niko ne može da me ubijedi u jedno! Albert Nađ o povicima navijača Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 14 / 14

Partizan će do kraja sezone odigrati još četiri utakmice, protiv Napretka, Mladosti, Čukaričkog i Radničkog 1923.