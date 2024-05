Aleksa Avramović se oglasio poslije pobjede Partizana: "Divno je, mnogo smo se istrošili!"

Aleksa Avramović pričao je sa novinarima poslije pobjede Partizana protiv Budućnosti.

Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

Partizan je poveo u polufinalnoj seriji ABA lige. U beogradskoj Areni pobijedio je Budućnost (78:67). Naredni meč igra se u Podgorici i ako ishod bude isti srpski tim će proći u finale. Odigrao je tim Željka Obradovića veoma dobar meč i upisao trijumf.

Aleksa Avramović bio je treći najefikasniji igrač u svom timu (11, 4sk, 4as). "Dobra utakmica, kontrolisana od početka do kraja, prišli su u jednom trenutku na četiri poena zaostatka. Igrali smo dobro u odbrani, imali dosta otvorenih šuteva koje smo promašivali, nadam se da ćemo ih pogoditi u Podgorici i završiti seriju. Čestitam Budućnosti na dobroj partiji, igrala je dobro, sa dosta fizike. Čestitam i mom timu i zahvalan sam navijačima što su došli u ovolikom broju pred praznike, to nam znači", rekao je Aleksa.

Jedini loš period crno-bijelih bio je sredinom posljednje dionice kada su gosti prišli na četiri poena zaostatka (69:65), ali do kraja meča Podgoričani su dali samo dva poena. "To je jedini trenutak gdje su prišli, to su velika dva posjeda u tom momentu, prenijeli smo prednost brzo na tri posjeda, uvećali vođstvo i riješili meč. Dobra utakmica, oba tima igrala su dobro, disciplinovano. Biće drugačije u 'Morači', tamo je dobra atmosfera, fer su i korektni, uvijek smo dobro dočekani tamo i osjećamo se kao kod kuće, biće tako i ovog puta."

Složio se sa konstatacijoom da je Partizan u nekoliko navrata bio "previše brzoplet". "Da, slažem se. Bilo je tako na početku druge četvrtine kada smo stekli dvocifrenu prednost i početkom treće dionice. Tu smo imali blagi pad koncentracije, dodatno smo se opustili, dobro je bilo na kraju."

Naredni meč ova dva tima igra se tek 7. maja, što znači da će imati više vremena za odmor i pripremu. "Divno je, najiskrenije. Divno je. Mnogo smo se istrošili u evroligaškom ritmu koji melje. ABA liga je jača ove godine, tako bar osjećam. Intenzitet je visok, imamo 14 igrača u rosteru i kada neko otpadne zbog povrede, kao Jaramaz i Koprivica, imali smo 12 igrača da se iznese sezona", zaključio je Avramović.

