"Zvezda ima ovako da gazi do 2040, 2050" Rade Bogdanović poručio crno-bijelima: Ako Partizan budete tako gradili..

Bivši fudbaler i sada fudbalski komentator imao poruku za bivše igrače Partizana

Izvor: Sport klub/MN Press

Bivši fudbaler i reprezentativac SRJ Rade Bogdanović poručio je da Partizanu neće biti bolje samo na osnovu solidarnosti bivših igrača. To je rekao u studiju, tokom razgovora sa nekadašnjim asom crno-bijelih Đorđem Tomićem, zagovornikom promjena u Humskoj.

"Kad smo Đole i ja razgovarali, pa on priča o Skuštini, šta će jedan, šta će drugi... O toj solidarnosti sa igračima, da sa njima može da se nešto napravi, to je apsolutna iluzija, jer su igrači generalno pokvareni. Čini se ako vi u Partizanu budete graditi sreću na slozi fudbalera, Zvezda ima da ga do 2040, 2050. godine", kazao je Bogdanović za Sport klub.

Bio je to njegov odgovor na ideju grupe bivših igrača crno-bijelih, u kojoj je i Đorđe Tomić, da pokrenu promjene u klubu kroz klupske institucije. "Imamo Veljka Paunovića, Vladu Ivića, imamo Sašu Stanojevića, ozbiljne trenere. Imamo sastanke, organizujemo se... Čak smo mi i neka saopštenja pisali, potpise skupljali, bukvalno zbog 10 naših drugara nismo htjeli u javnost. Nismo htjeli da remetimo rad kluba, ali to ne ne remetiš kad se završi sezona, pa imaš mjesec dana", rekao je Tomić.

Pročitajte Tomićev stav o neophodnim promjenama u Partizanu, oformljen kao ideja da crno-bijeli stabilizuju klub i "napadnu" prvo mjesto na tabeli, koje već godinama čvrto drži Crvena zvezda. Crveno-bijeli su u četvrtak pobjedom protiv TSC-a "overili" sedmu uzastopnu titulu prvaka Srbije, a 21. maja igraće u Loznici za četvrtu uzastopnu duplu krunu. Sa druge strane, u Humsku je posljednji trofej za sada stigao 2019, kada je na stadionu "Rajko Mitić" pod vođstvom trenera Save Miloševića osvojen Kup.

Tomić je rekao da je apelovao na Miloševića, svog bivšeg saigrača u Humskoj, da ne preuzima ulogu trenera u tom periodu i smatra da je za njega najbolja neka funkcionerska, predsjednička funkcija, za koju se svojevremeno i kandidovao na izborima za koje Tomić tvrdi da nisu bili legitimni. "Molio sam Savu - nemoj molim te, potrošiće te. Srpski fudbal izgubio je funkcionera, Savo je predsjednik, direktor, generalni menadžer. Ti izbori bili su namješteni. Imali smo većinu na skuštini, a oni su to namjestili... I da me ne shvatite pogrešno, Savo nije potrošen. Ne možete da ga potrošite, nisu oni ništa loše radili, uništili klub, da kažem to na taj način, radili su sa ljudima sa kojima ne treba da rade, htjeli su da pomognu Partizanu, naši su, nije to ništa sporno. Neće se Savo predati, lako će se on vratiti, ali sigurno da ga je sve to malo i poljuljalo"

BONUS VIDEO: