Bogdanović opleo po svima: Sudija Ilić je najpokvareniji čovjek na planeti!

Rade Bogdanović analizirao je dešavanja sa derbija između Crvene zvezde i Partizana i pričao je o sudiji Pavlu Iliću.

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u prvom od dva derbija koja se igraju u razmaku od samo četiri dana. U superligaškom okršaju domaći tim slavio je na Marakani (3:2) i na istom stadionu bi u srijedu trebalo da se odigra i duel u okviru polufinala Kupa Srbije. Meč je zakazan za 19 časova, ali crno-bijeli još nisu potvrdili da će igrati.

Posle svega što se desilo u subotu bivši fudbaler Rade Bogdanović dao je svoju ocjenu derbija. "Ovaj derbi je bio sličan kao prošli, dinamičan, sadržajan, otvoren, bez previše taktičkih nadmudrivanja. Efikasan derbi, sa dosta šansi. Zvezda je pobijedila, odigrala dobro, vidi se da je Vladan Milojević dosta toga posložio u svom timu. Dosta je bolja od Partizana, realno je to reći, stvorila je više šansi, ima problem u završnici. Dva gola jeste dala iz penala, mada je bilo sijaset dobrih šansi iz igre, posebno ona šansa Bukarija koji se ne snalazi dobro u situacijama jedan na jedan", rekao je Bogdanović za "TV Prva".

Uslijedila je konstatacija da je Partizan najčešće napadao po desnoj strani. "Zato što ne postoje lijevi bekovi, to su najslabije karike u oba tima, nema ih ni u reprezentaciji, nema ih nigdje, nekad su se najlakše stvarali. Partizan je dobro otvorio meč, pa je poslije toga dao gol. Uvijek to dobro otvori, onda loše završi, Jedan tim koji nema dobar balans. Ima četvoricu u posljednjoj liniji koji nisu standard Partizana. Ubitačan napad imaju za srpske i balkanske prilike, izuzetno dobar vezni red. Ali, nema bodova i titule bez jake odbrane. Natho je u godinama, ne znam zašto mu je produžen ugovor. Saldanja je bio povrijeđen, potrebno je vrijeme da uđe u ritam. Ovi što su ga mijenjali znali su da ubodu. Partizanov problem je odbrana, nisu je selektirali dobro, dosta golova primaju i iz prekida i iz igre. Ne može da se pravi rezultat bez bedema ispred svog gola. Odbrana Partizana poremećena je od početka prvenstva. Onaj ko je selektirao je napravio grešku. Ponavljam, tri od četiri igrača iz zadnje linije nemaju mjesta u Partizanu."

On očekuje da će se meč u srijedu igrati. "Partizan mora da igra, to je fudbalsko prvenstvo, nepravdi je bilo i biće ih, nekome sad, nekome kasnije. Fudbal se igra zbog navijača. To je sad u nekom afektu rečeno. Od tog nema ništa, igraće."

Osvrnuo se zatim na sporne situacije.

"Moram da kažem da je Zvezda bolji tim od Partizana, ali isto tako moram da kažem da kod prvog penala, jeste bio, greška igrača koji to ne smiju da dozvole. Ivanić je iskusan, jak, zna da igra fudbal, uradio je sve školski, fauliran je. Prelomni momenat dogodio se u 90. minutu kada je utakmica produžena 15 minuta, nezapamćeno. Jeste bilo prekida, ajde možda 10 minuta, ali gdje na 15. Onda imamo VAR, tehnologije. Uvijek sam rekao da je čovjek najpokvarenije stvorenje na kugli zemaljskoj. Ovaj sudija ponovo je to pokazao. Rekao sam i na prošlom derbiju. Mlad, a pokvaren. Instruiran da navlači."

Bura se podigla oko drugog pogotka Zvezde za izjednačenje kada je prije gola Endiaj imao kontakt sa defanzivcem Markovićem. "Bio je faul, ja sam igrao špica, vrlo dobro znam šta se svira, šta se ne svira. Imamo dodavanje, igrača koji ima loptu i može da je skloni, iza njega, nema remplovanja, nego Endiaj ima kontakt, to je faul, to se svira faul. To je presudan momenat na utakmici koja je bila odlična. Onda dođe neki čuvar u zatvoru, državni službenik i pokvari sve. Kod zvezdinog drugog gola pokvari sve, ne svira faul. Pričamo o njemu nesrećniku, umjesto da pričamo o drugim temama."

Nastavio je Rade da priča o sudiji Pavlu Iliću.

"Koliko je kvalitetan sudio je u Libiji. Šta ima lijepo kod tog drugog gola, kad fauliraš protivnika i daš gol. Lijepe su neke druge akcije o kojima ne možemo da pričamo zbog tih spornih."

Poslije toga je Antić skrivio penal. "To neki ekspert mora da kaže. Kontakt sa loptom je nastao, proklizao je, napravio faul. Vidite da i u Evropi ne znaju pravila, a ne mi na Balkanu. Saka pada protiv Bajerna, ne svira mu penal, onda na meču Reala i Barselone svira se penal za istu situaciju. Na stadionu Reala od 700 miliona evra nema gol tehnologije... Šta mi da pričamo."

Ponovo je Bogdanović u svom stilu "opleo" po pojedincima.

"Dva posljednja derbija bila su na dobrom nivou, dva trenera sa finim fudbalskim pedigreom, razmišljanjima i ti mečevi igraju se za navijače, lijepo je gledati ofanzivni fudbal. U srijedu očekujem da Zvezda nazove FSS i da odrede Pavla Ilića ponovo, to bi bio vrhunac moći i sile koju imaju. Zvezda je bolji tim, ali je Pavle sudio i ovaj derbi iako je napravio sijaset grešaka poslije prvog. VAR ne smije da reaguje, mislite da su postavljeni slučajno, kao Ilić na terenu. Kakav VAR, to se zna, uigrano je."

Na kraju je istakao šta očekuje od duela u srijedu. "Mislim da će biti drugačiji meč, ulog je veliki, pitanje je može li Partizan da se podigne psihički i fizički. Činjenica je da je nepravda napravljena u 90. minutu. Očekujem zatvorenu utakmicu, jer se juri trofej, neće biti otvoren meč kao prethodni", zaključio je Bogdanović.