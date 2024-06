Na stadionu PSŽ-a jedno ime se ne spominje! MONDO na "Parku Prinčeva" - izdaju mu ne opraštaju (FOTO)

U pauzi tokom praćenja Rolan Garosa obišao sam i "Park Prinčeva", a tamo da ne spominjete ime Kilijana Mbapea... Od izvještača MONDA iz Pariza Nemanje Stanojčića.

Glavna svrha mog boravka u Parizu bio je Rolan Garos i izvještavanje sa drugog grend slema sezone. Mali "milion" obaveza oko takmičenja, mečevi, jurnjava, sve što praćenje tako velikog događaja donosi. Ali, kao i svi, čim se ugrabi neki slobodan momenat odmah se traži način da se nešto vidi sa strane, da se obiđe, pogleda. Tako je odluka pala na "Park Prinčeva".

Stadion Pari sen Žermena nalazi se na oko desetak minuta peške od kompleksa Rolan Garosa što je bilo idealno za pravljenje plana i odluku da poslije dana praćenja tenisa "skoknemo" do stadiona. Karta za ovu turu košta 30 evra i kada se sve sabere i oduzme, ne mogu da kažem da sam bio pretjerano oduševljen viđenim.

Prvenstveno zbog činjenice da nije postojao vodič niti bilo ko da objasni određene detalje oko stadiona, otkrije neke zanimljivosti ili nešto slično. Smijernice su postavljene tako da sam možeš da obiđeš svaki od dijelova stadiona i da vidiš sve što te zanima. Čak nije postojao ni audio vodič, kao recimo na "Eifildu" gdje staviš slušalice, šetaš stadionom i u koji sektor uđeš, samo izabereš na padajućem meniju šta želiš da čuješ. U Parizu toga nije bilo, pa je možda i malo zbog toga utisak nešto slabiji.

Poslije izlaska na gornji dio tribina odakle se vidi cijeli stadion i na kom ljudi prave najviše fotografija, počeo je obilazak, odlazak do kabineta sa trofejima gdje mogu da se vide silni trofeji osvojeni u francuskim šampionatima, Kupovima i slično, kao i pehar UEFA Intertoto kupa iz 2001. godine. Nedostaju pehari sa najvećih takmičenja, kao što su Liga šampiona i Liga Evrope. "Mislila sam da imaju veću istoriju", dobacila je jedna koleginica dok je gledala pehare.

MBAPEA NE SPOMINJITE!

Odatle smo se uputili ka sali za konferencije gdje se nalazio sat koji odbrojava. Svi posjetioci imaju 10 minuta da se slikaju u ulozi novog trenera ili pojačanja tima, a onda slijedi dokumentarni film u trajanju od 10 minuta o istoriji kluba. Na njemu se vide mnoge legende poput Ronaldinja, Ibrahimovića, Bekama, Mesija...

Uslijedio je ulazak u svlačionice, tamo stoje dresovi svih aktuelnih igrača, onih koji su završili sezonu 2023/24 i tamo se jedno ime nikako ne spominje - Kilijan Mbape. Francuz je i zvanično potpisao za Real Madrid, napustio je klub i ne samo u svlačionici, već i oko samog stadiona njegovo ime se skoro uopšte ne pominje. Tako je jedan dječak nešto glasnijim tonom doviknuo svoju mamu i rekao da ga slika ispred dresa Mbapea, na šta je radnik obezbjeđenja koji je tu stajao imao kiseo osmijeh i počeo je da odmahuje glavom. Jasan znak da je odlazak jednog od najboljih francuskih fudbalera težak udarac za Parižane. Izgleda ne samo za klub i njegove doskorašnje saigrače, nego i za one koji rade unutar "Parka Prinčeva".

Izdaju mu ne opraštaju, posebno pošto je u Madrid otišao kao slobodan igrač, odnosno PSŽ nije dobio ni evro za obeštećenje.

KO JE GOAT?

Spustili smo se odatle i do samog terena, vidjeli kako sve izgleda izbliza, pošto je pljuštala kiša nije bilo previše vremena za mnogo toga oko terena. Iznesenu su bile i zanimljive nastrešnice, moglo je da se kupi nešto od hrane i pića, čaša piva je 9 evra...

Onda je uslijedio i nešto komplikovaniji izlazak sa stadiona, pentranje nazad i pokušaj da se dođe do izlaza, pa smo tako prošli i pored loža koje su za igrače, na njima se nalaze imena fudbalera, dok je na jednoj pisalo "GOAT". Prva pomisao bio je Lionel Mesi, mada se on nije vraćao u Pariz od kada je otišao u Ameriku. Da li je to Mbapeova loža? Ili možda loža Zlatana Ibrahimovića koji bi tako nešto vjerovatno namjerno i uradio. Nismo dobili odgovor na to pitanje pošto nismo imali ni vodiča.

MA, PUSTI FUDBAL, GLEDAJ RAGBI!

Nekoliko dana poslije obilaska stadiona vozio sam se "Uberom" do smještaja i vozač je bio momak po imenu Valid koji je znao engleski. Vjerujte kad kažem da je to rijetkost, uglavnom pričaju samo francuski i vrlo malo engleski. Upustili smo se u razgovor o sportu i rekao sam mu da sam bio na "Parku prinčeva" i da sam obilazio stadion. Malo ga je to i naljutilo izgleda.

"Uf, pusti fudbal. Gledaj ragbi druže, to je pravi sport. Nemoj njih da pratiš. Oni tamo igraju samo za pare, zarađuju milione, igraju za sebe, ništa ih drugo ne zanima. U ragbiju nema toliko novca, svi su kao porodica, daju sve jedni za druge, 'ginu', drže se zajedno. To je pravi sport", rekao mi je Valid i onda počeo da se smije.

Objasnio mi je da je ragbi veoma popularan u Francuskoj i da on sa prijateljima često ide da gleda ragbi mečeve. "Atmosfera je mnogo bolja nego na mečevima PSŽ-a. To treba da se doživi. Sljedeći put kad dođeš obavezno isprati raspored i idi na neku utakmicu, vidjećeš o čemu pričam", dodao je Valid. Ako i dogodine budem na Rolan Garosu, poslušaću njegov savjet. Nije skidao osmijeh sa lica dok se trudio da objasni prednosti ragbija.

