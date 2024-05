Stojić uporedio Šerifa i napadača od 65.000.000 evra: "Kad bi Endiaje tako promašivao u Zvezdi..."

Iskusni stručnjak Ranko Stojić povukao paralele između igrača Zvezde i Pari Sen Žermena.

Malu senzaciju u Ligi šampiona napravila je Borusija iz Dortmunda, pošto je u oba meča polufinala savladala PSŽ i francuskog predstavnika eliminisala na putu do finala. Kao stručni konsultant televizije "Arena sport" meč je pratio i nekadašnji golman Ranko Stojić, koji je imao dva zanimljiva komentara na račun fudbalera tima iz Pariza.

Posebno zanimljivo kada se ima u vidu da je dvojicu skupocjenih igrača jednog od najboljih evropskih timova uporedio sa igračima Crvene zvezde, koji su u tekućoj sezoni takođe igrali Ligu šampiona. Po riječima Ranka Stojića napadač Gonsalo Ramoš, koji je plaćen 65 miliona evra, pravio je greške zbog kakvih bi navijači Crvene zvezde napravili haos, kada bi u istoj ulozi bio Šerif Endiaje!

"Naprijed, koliko god cijenio šta je uradio u prošlosti Luis Kampos, direktor zadužen za pojačanja u PSŽ-u... Totalno je promašio sa centralnim napadačima. Moramo reći otvoreno. Ramoš... Da je Endiaje u Zvezdi promašio ovakve zicere, ne pogodi gol, zvezdaška javnost bi haos napravila. Dva zicera ima i ne pogodi gol. Sa druge strane, Kolo Muani, na njih dvojicu je potrošeno 150 miliona", rekao je Ranko Stojić u analizi meča na televiziji "Arena sport".

Nekadašnji reprezentativni golman Jugoslavije i dugogodišnji čuvar mreže Partizana uporedio je krilnog napadača Osmana Bukarija sa Usmanom Dembeleom, jednim od najtraženijih igrača na svojoj poziciji. Nekadašnji fudbaler Barselone se za 50 miliona evra preselio u Pariz, a tamo pravi slične greške kao fudbaler Crvene zvezde!

"Iritira ponekad, iskreno. Toliko je moćan fizički, toliku brzinu ima, dobar šut sa dvije noge, ali toliko loše kretanje u odnosu na saigrače. Čak i u odnosu na jednog saigrača. Vidjeli smo nekoliko puta kako smeta Vitinji koji dolazi sa loptom, on stoji u liniji umjesto da i sebi i saigraču otvara prostor. Da se niko ne uvrijedi, podsjeća me na Bukarija iz Zvezde samo što je mnogo skuplji. Sve je to u redu, driblinzi i brzina, ali pravilne odluke su najvažnije", dodao je Stojić, dugogodišnji analitičar.

