Jan Oblak pred meč sa Sbrijom otkrio - ponosi se srpskim porijeklom: Zbog toga gledam neke stvari drugim očima!

Slovenački golman Jan Oblak pred meč sa Srbijom otkrio da mu je majka iz Republike Srpske.

Fudbalska reprezentacija Srbije učešće na Evropskom prvenstvu nastavlja utakmicom protiv Slovenije (četvrtak, 15), ključnom za nastavak takmičenja u Njemačkoj. Pobjeda bi praktično otvorila vrata nokaut faze, ali... Na golu Slovenije biće jedan od najboljih evropskih golmana u posljednjoj deceniji - dečko srpske teniserke Olge Danilović - Jan Oblak.

Prethodnih mjeseci Jana smo upoznali kao srpskog zeta, a mnogi nisu znali da on pored slovenačkog ima i srpsko porijeklo! U opširnom intervjuu datom za jedan slovenački medij Oblak je govorio o svojoj majci koja je iz Republike Srpske, familiji koja i dalje živi tamo, ali i o očekivanjima od meča protiv Srbije na stadionu u Minhenu.

"To je to, odlična utakmica, siguran sam da su ljudi u obje zemlje, kao i navijači ovih reprezentacija u drugim zemljama bili veoma zadovoljni žrijebom. Lokacija je takođe izuzetna i doprinosi tome - briljantan grad, stadion, blizu naših mjesta. Tu svakako postoji neki lokalni rivalitet i biće izuzetno zanimljivo u tom pogledu, ali će to biti i izuzetno teška utakmica za nas. Srbija je svakako favorit, ali učinićemo sve da izvučemo nešto iz ovog meča, prije svega. Naravno, želim da pobijedim. Srbija se tokom poraza od Engleske u drugom poluvremenu pokazala u veoma dobrom svjetlu - znamo koliko su dobri, kakve igrače imaju, koliko će biti teško. Nismo zaboravili kako smo izgubili 4:1 u Beogradu i kako smo u prethodnoj Ligi nacija na svom terenu remizirali 2:2. Ali vjerujemo u sebe, uradićemo apsolutno sve, svako će odraditi svoj dio posla na najvišem mogućem nivou i nadam se da će ovo biti dovoljno za nešto veliko", rekao je Jan Oblak u intervjuu za "Ekipa24".

Slovenački golman Jan Oblak pravi je poliglota, a na listi jezika koje perfektno govori nalazi se i srpski. Da li je to zbog Olge Danilović ili zbog njegove majke još nismo saznali, ali je Jan ispričao pojedine detalje o svom porijeklu - odnosno o dijelu familije koji i dalje živi u Republici Srpskoj i koje često posjećuje.

"Moja majka je iz Republike Srpske i tamo imam baku koju rado posjećujem svake godine. Imam i rođake, ujake, tetke. To znači mnogo za mene. U Sloveniji imam porodicu po očevoj strani, u Republici Srpskoj porodicu po majci i ponosan sam na obje strane. U Škofjoj Loki sam živio u naselju gdje ima dosta ljudi porijeklom iz drugih republika bivše Jugoslavije, i ovo je dio mene, za mene je to nešto normalno. Uvijek sam sa istom radošću išao kod bake u Republiku Srpsku ili kod bake u Sloveniju - nikada mi nije bilo pitanje ko mi je ovdje draži, za mene je sve moje i svejedno mi je", ispričao je Jan.

Srpsko-slovenački ili slovenačko-srpski brakovi uglavnom daju čudnije verzije imena. Često smo u prošlosti bili svjedoci da neko ima srpsko ime i slovenačko prezime - ili obrnuto - dok je kod Jana Oblaka sve kristalno čisto. Po njegovom imenu ne biste mogli da naslutite srpsko porijeklo.

"Vjerujem da je to drugačije iskustvo, da. Jan Oblak zaista ne odaje isti utisak. A i moja majka se prezivala Oblak i odlično govori slovenački. Zaista savršeno. Čak i kada sam bio dijete, dok je ona radila u prodavnici, ljudi nisu vidjeli gospođu Oblak kao nekoga ko je porijeklom odnekud. Da budem jasan: ponosan sam što mi je otac Slovenac, a majka iz Republike Srpske - siguran sam i da je ovo dobar miks za sport. Znate, na slovenačkoj strani disciplina, takođe tvrdoglavost i rad. Na južnoj strani, opuštenost koja mi možda spolja nije baš vidljiva (smijeh), ali uvjeravam vas da je ipak prisutno. To je u meni i mnogo mi pomaže da na određene stranice gledam drugim očima. Mislim da mi – ako mogu tako da kažem – možemo da sagledamo neke stvari sa dvije tačke gledišta i to je svakako velika prednost. Ova mješavina je odlična", zaključio je Jan Oblak.

Slovenački golman dotakao se i multietničnosti u svojoj zemlji. "Mislim da smo mi ti koji to rade i želimo da to dokažemo na svakom koraku. I mislim da većina ljudi u Sloveniji to prihvata kao ispravno i kao jedinu normalnu stvar. Postoje izuzeci koji na to gledaju drugačije, oni će vjerovatno uvijek postojati, ali ne namjeravam da se bavim njima. Želimo da pokažemo sportistima koliko su dobre mješavine o kojima sam govorio. A prije svega želimo da pokažemo da smo svi isti - ili da je sjajno što smo različiti i istovremeno jednaki. Jedan je odavde, drugi je odande, jedan je fudbaler, drugi je novinar, koja je razlika? Ljudi smo, ništa ne može biti jače od ove poruke", istakao je najbolji pojedinac slovenačkog tima.

