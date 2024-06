Uoči meča Srbije i Slovenije razgovarali smo sa kolegom komšijske reprezentacije koji očekuje sjajan meč, ističući da je njihova najveća prednost što su tim. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO 2024./

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Srbija i Slovenija danas na "Alijanc areni" (15.00) igraju bez ikakve sumnje najvažniju utakmicu na turniru. Ko dobije, gotovo je sigurno prošao u drugu fazu, dok poraženi - ili onaj koji osvoji bod - daleko teže može da se nada nastavku takmičenja. Optimisti su i jedni i drugi, a slovenački kolega Andrej Miljković sa portala "Ekipa" poručuje da je ključ u tome ko će biti prava ekipa. Priznaje da je Srbija daleko kvalitetnija individualno, ali ističe da to u ovom slučaju ne mora da bude prevelika prednost, pošto sumnja da Srbija ima timski duh koji može da se mjeri sa njihovim.

"Kod nas vlada pozitivna atmosfera. Svim igračima se sviđa što su ovdje, ipak smo prvi put poslije 14 godina na velikom turniru, a poslije 24 godine na Evropskom prvenstvu. Ovo je dobra platforma za sve dalje. Naravno da su optimistični jer su odigrali dobro drugo poluvrijeme protiv Danske, a sada ako budemo pravi i ako budem odigrali kao ekipa, i ako bude pravog duha, vjerujem da možemo dobiti Srbiju. Svi znaju da Srbija ima bolje pojedince i na papiru je bolja, ali isto tako znaju da možemo biti bolji tim", poručuje Miljković koji je sa nama bio na "Alijac areni" povodom konferencija za medije Dragana Stojkovića i Matjaža Keka.

Vidi opis Ja bih se toga plašio da sam srpski navijač! Intervju - "Mislili ste i 2000, biće 5:0 protiv Janeza!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Najbolja stvar u Sloveniji je Slovenija. Ako budemo igrali kao pravi kao tim - imamo šanse, a ako ne budu dobri protiv Srbije kao pojedinci, ne mogu ništa dalje. Moraju da imaju timski duh i mogu imati manje nesuglasica, što je naš glavni adut", dodaje Miljković i dodaje da "ne vjeruje u predrasude" i kako kaže "jeftine fore poput mentaliteta".

Pogledajte 02:41 Slovenac Matej u dresu Jugoslavije Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

"Ipak, dobro znam, ovaj srpski tim je dvaput podbacio - protiv Švajcarske i to zbog nekih bezveznih razloga - sad takođe opet može zbog nečega što će sami između sebe pronaći. Toga bih se plašio da sam navijač Srbije, srpski novinar ili ko god na srpskoj strani. Kod nas toga nema u Sloveniji. Nema nesuglasica, nema nikakvih fora, mi smo tim i igramo Evropsko prvenstvo. Oni stvarno nemaju nikakvih problema, igrali protiv Grenlanda ili Srbije, isto im je. Kao što se ja ne bavim predrasudama, tako se ne bave ni igrači - igraće meč kao bilo koji drugi. Znaju da je to derbi, znaju da će navijačima biti ova utakmica bitnija od drugih, ali znam da će biti mirni. Ako vi Srbi ne budete mirni, to je naša prednost", objasnio je kolega iz Slovenije.

Prema riječima Miljkovića, za Sloveniju je zaista najveća stvar što su u Njemačkoj i da je to početna tačka od koje kreću dalje, pa zna da će mladim igračima veoma značiti što su po prvi put na turniru gdje su najveće evropske zvijezde. Primijetio je da uživaju i "žive u trenutku", neopterećeni da moraju da naprave nešto veliko.

Pogledajte 01:18 Joža i Sandi o Srbija Slovenija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

"Sve što dođe pored ovoga je jednostavno plus. Tako gledaju navijači i fudbaleri i tu je manja presija, manja očekivanja i to je adut Slovenije", dodao je Miljković.

Još jednom istakavši da Srbija ima bolje individualce i ako mogu da budu bolja ekipa - onda će to i lako pokazati, dok ako ne bude zajedništva, to je šansa Slovenije. Da li baš kao što je to bio slučaj prije tačno 24 godine kada su se sreli na Evropskom prvenstvu u Holandiji i Belgiji? To je utakmica koja se i dan-danas prepričava na ovim prostorima.

"To je bio ogroman bod za vas, a da vas je neko pitao prije utakmice da li hoćete bod - smijali biste se. Rekli biste uzimamo tri boda i biće 5:0 protiv Janeza, a na kraju ste slavili tih 3:3 kao da je bilo 5:0. Naravno, da je neko rekao da li hoćete bod protiiv Jugoslavije, dali bi bubreg za to, ali ako vodiš 3:0 i ne pobijediš - to se mijenja. Ja nikad nisam bio emotivac, imao sam iskustava u fudbalu i znao sam da nije gotovo, isključen je Miha, govorio ne slavite to, ali možda sam ja takav… Ne pamtim kao neki ogroman šok, kao apokaliptično stanje, bio sam oprezniji nego dobar dio Slovenije", kazao je ozbiljno kolega iz Slovenije.

Za kraj, morao je da se nasmije kada smo ga pitali da uporedi Šeška i Vlahovića: "Uh… Meni se Vlahović strašno sviđa, ali onako kao klinac sam navijao za Milan tako da hajde neka bude Šeško", poručio je Miljković i ovim riječima sigurno motivisao i srpskog špica.

Pogledajte 06:47 Andrej Miljković intervju za MONDO. Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO - Milutin Vujičić)