Danas na EURO 2024: Igra Srbija, a poslije toga moramo nešto na šta nismo navikli!

Nastavlja se Euro 2024, a od 15 časova svi će biti prikovani uz TV ekrane. Ipak, nije meč "orlova" sa Slovenijom jedini bitan za Srbiju!

Došao je dan kada Srbija igra na Evropskom prvenstvu, ali nije samo meč Srbije na programu. Tri duela će se igrati, ali nama je svakako najbitnii meč od 15 časova na "Alijanc areni". Igraće Srbija sa Slovenijom, na možda i ključnoj utakmici za "orlove" na Euru.

Ipak i meč nakon toga u kome će se od 18 časova sastati Danska i Engleska je veoma bitan za "orlove" i Srbiju, a za kraj dana imaćemo pravi fudbalski klasik. Igraće Španija i Italija tako da je ovo do sada vjerovatno najuzbudljivji dan Eura.

"ORLOVI", SAD JE BITNO!

Ne treba nešto puno najavljivati meč Srbije i Slovenije, svi već znaju sve o tome, samo čekamo da počne. I ko god da počne, ko god da bude na klupi, ko god da da gol, kao što je rekao Aleksandar Mitrović nije bitno. Bitno je da Srbija pobijedi i da konačno dočekamo srpski tim u drugoj fazi nekog velikog takmičenja. Još je nekoliko sati ostalo do meča, a već pola Srbija svako malo gleda na sat. Hajde, "orlovi", raširite krila sad kad je najbitnije!

SRBI NAVIJAJU ZA ENGLEZE!

Ako sve bude kako treba i dočekamo 18 časova sa tri boda Srbije, ovdje će se desiti nešto što se ne dešava baš često. Srbi će navijati za Engleze! Odgovara im da Engleska bude prva u grupi i da svakoga pobijedi sa što većom razlikom, tako da Dancima ne želimo dobar meč.

DERBI ZA KRAJ!

E kada svi stresovi oko Srbije i njene grupe budu gotovi, vrijeme će biti za jednu poslasticu! Igraju Španija i Italija (sudi Slavko Vinčić) u možda i najatraktivnijem meču do sada na Evropskom prvenstvu. Španci su pregazili Hrvate, a Italijani preokrenuli protiv Albanije u prvim mečevima i to donosi objema ekipama mir. Nadamo se da će to donijeti i dobar fudbal.

