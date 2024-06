Siniša, Piksi i ratni heroj u avionu bez goriva - od ove priče staje dah!

Te 1992. godine Jugoslavija je u posljednji čas izbačena sa Eura, a umjesto nje na prvenstvo upala je Danska. To da su Danci osvojili pehar znaju i ptice na grani. Ovu priču i danas mnogi ne znaju.

Srbija čeka utorak od 21 čas i dan odluke na Evropskom prvenstvu! "Orlovi" su ostavili odličan utisak protiv Engleske, ali su na kraju izgubili golom Džuda Belingema, ali su zatim podbacili u meču sa Slovenijom, ali je pogodak Luke Jovića uspio da ih izvuče i ostavi sa bodom. Sada sa jednim poenom iz dva meča zauzimaju posljednje mjesto u grupi ali se pitaju. Ako pobijedi Dansku, idu dalje.

A Danska je i ranije preko njihovih leđa umjela da dođe do velikih rezutlata i tu ne mislimo na prethodna tri meča na kojima su ih dobili. Prije više od 30 godina ispisana je istorija danskog fudbala, desio se uspjeh koji se vjerovatno neće ponoviti, Danska je postala šampion Evrope.

A te 1992. godine to se desilo samo zato što je avion koji je sa reprezentativcima Jugoslavije već odletio na Evropsko prvenstvu u Švedsku preusmjeren i rečeno mu je da se vrati u Beeograd. Ostalo je istorija. UEFA je pozvala Dansku, koja je pred skoro 40.000 navijača u finalu savladala Njemačku 2:0 golovima Jensena i Vilforta. A samo 26 dana ranije Jugoslavija se spremala za Euro, a Danci za more...

PIKSI JE TAD REKAO - NIJE FER!

"Ja i svi moji drugovi sigurno nismo očekivali ovako nešto, nismo očekivali tako drastičnu kaznu. Mi smo ipak sportisti i nimalo nismo krivi za sve to što se dešava. Mi smo kroz kvalifikacije igrali na zelenom tepihu i na njemu se kvalifikovali", rekao je Dragan Stojković Piksi na koferenciji za novinare neposredno prije odlaska iz Švedske vidno utučen i bijesan. Kao lider i predvodnik te generacije, htio je možda čak i trofej te 1992. godine, a morao je da se zadovolji time što je nekako živ i zdrav stigao nazad kući.

A u razgovoru za MONDO tadašni reprezentativac Budimir Vujačić otkrio je kako je taj povratak iz Švedske zaista izgledao. Reklo bi se - filmski.

"Pred put smo pravo sa priprema otišli u Firencu, da bismo tamo igrali protiv Fiorentine i da bismo ranije, prije svih, otišli u Švedsku. Računali smo da nas neće izbaciti ako već budemo tamo. Već na putu za Firencu Osim je došao sav utučen da se pozdravi, vjerujem da danima nije spavao. Iz Firence smo letjeli za Cirih, a tamo su maltene uplakani došli da nas pozdrave dva osvjedočena Jugoslovena, Faruk Hadžibegić i Mehmed Baždarević, koji i danas ima na Viberu dres s grbom Jugoslavije. Već se vidjelo da je to pri kraju, pogotovo u Švedskoj", počeo je on.

NISU DALI GORIVO ZA AVION NAZAD!

Nekada beskompromisni defanzivac Vujačić je u tom timu bio spreman da pojuri posljednji tračak slave za Jugoslaviju. Ispostaviće se da će posljednju utakmicu SFRJ odigrati Albert Nađ, Željko Cicović i drugovi u Tulonu u finalu sa Francuskom, a u Švedskoj je šikaniranje srpskih fudbalera išlo dotle da nije bilo goriva za avion nazad!

"To iščekivanje, saznanje da ćemo da se vratimo, šikaniranje koje smo doživjeli pri povratku za Beograd i hrabrost ili ludost našeg tada Novosađanina, pokojnog Steve Popova, čuvenog pilota koji nas je vraćao. Stopirali su ga, opstruirali da mu ne daju gorivo. To je jako interesantna priča", dodao je tadašnji defanzivac Partizana, koji je godinu kasnije otišao u Sporting iz Lisabona.

Steva Popov bio je čuveni pilot i kasnije heroj građanskog rata u Jugoslaviji. Uspio je da rizičnim letovima na relaciji Beograd-Sarajevo spase desetine hiljada ludi. Kada su rezolucijom savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 30. maja 1992. godine uvedene sankcije moralo se nekako vratiti u Beograd.

"Steva Popov rekao je na kraju 'Ulazite, idemo na moju odgovornost'. Bio je to vjerovatno dobar blef. Rekao je da ćemo sletjeti na auto-put u Poljskoj ako ne budemo imali goriva. Steva je prije toga poletio iz Beograda za Stokholm, pa su ga NATO avioni presreli iznad Mađarske i vratili ga, pa je morao da ide okolo, preko Rumunije sve do Stokholma. Tako je potrošio gorivo da nije mogao da se vrati", istakao je Vujačić.

IDEM PREKO KNEZ MIHAILOVE AVIONOM, NEK VIDE SVI!

Buda Vujačić je uz Sinišu Mihajlovića bio nekadašnji igrač Vojvodine u tom timu. Kako je Stevan Popov iz Izbišta kod Vršca on je bio veliki navijač "lala" i zato su Vujačić i Mihajlović sjedili sa njim u kabini. A tu je i te kako imalo šta da se vidi i čuje.

"Navodno je trebalo da poletimo, zatvorili smo vrata od aviona, da bi neko tada počeo da lupa i da viče 'evo ih cisterne iza ćoška'. Siniša Mihajlović i ja imali smo protekciju jer je Steva Novosađanin i ludi navijač Vojvodine, pa smo sjedili u pilotskoj kabini tokom leta i onda je on rekao – 'E, vidite sada ćemo da im najfrekfentniju visinu kod aerodroma držimo što duže, da im malo vratimo za to što su nas maltretirali'. Onda su ga zaista nekoliko puta upozoravali da se skloni sa te visine, a on je to malo otaljavao, nije htio odmah da se skloni. Kada smo se vraćali i bili nad Beogradom, pokojni reporter Mijailo Kostić je iz kabine gdje smo Siniša i ja sjedili, dobio vezu i javljao Jugoslaviji da se posljednji avion pred sankcije vraća. Mislim da je u tom avionu bila veća gužva nego u busu GSP-a na najfrekventnijoj liniji. Sve iz Jugoslavije što je moglo da se utrpa u taj avion bilo je tu. To je bilo dupke puno!

Na kraju je avion sletio u Beograd u 23 časa, sat vremena prije nego što će svi prilazi državi biti zatvoreni. A kada je situacija bila vanredna, legendarni pilot je riješio da se tako i ponaša!

"Tada već nije bilo letova nad Beogradom, nije bilo vazdušnog saobraćaja i onda je Steva u kontaktu sa aerodromskom zgradom na pitanja 'Kuda to Stevo ideš?', odgovorio 'Hoćete li me jednom, kada nema nigdje nikog, pustiti da sletim kako ja hoću? Idem preko Knez Mihailove da zna Jugoslavija da reprezentacija vraća u Beograd!"

PIKSI MU NIKAD NIJE ZABORAVIO

Povratak kući Popovu ni Piksi nikad nije zaboravio i sjetio ga se sa posebnim emocijama kada su mu 2015. javili da je preminuo. "Nema više mog heroja. Kakav je to bio čovjek, gromada. Nikada neću zaboraviti šta je učinio u Stokholmu. Isključivo njegovom zaslugom, kao na filmu, izvukli smo se iz obruča Švedske", rekao je Blicu Stojković.

"Upalio je motore i počeo da rula po pisti kao da će poletjeti svakog sekunda. A imao je pola rezervoara goriva... Bio sam većinu leta u kabini s pilotom. Eto, ja sam živi svjedok svih tih nevjerovatnih događaja. Nikada neću zaboraviti riječi kapetana i scenu kada smo bili blizu Aerodroma u Beogradu. Rekao mi je: 'Piksi, hajde da se javimo našem Beogradu'. Letio je toliko nisko iznad zgrade VMA da sam imao utisak da mogu da dohvatim krov zgrade. Eto, takav je bio Popov, herojčina u svakom smisli te riječi", dodao je Stojković u istom intervjuu.

DANSKA? BILI SMO BOLJI!

"Bili smo mnogo bolji tim od Danske. Stvarno smo mogli da napravimo nešto veliko. Bio je to užasan period, niko nije htio da igra prijateljske utakmice sa nama. Mi smo otišli u Švedsku iako smo čuli glasine, prvi smo stigli kako ne bi mogli da nas vrate, htjeli smo da ih prevarimo. Nedugo potom smo izbačeni. Bili smo razočarani. Zbog politike su nas vratili kući", rekao je jednom prilikom Slaviša Jokanović.

Šta bi bilo kad bi bilo... Da li bi Jugoslavija osvojila turnir kao što je to uradila Danska, ne znamo, ali da ga Danska ne bi osvojila to sigurno znamo. A evo ko su bili fudbaleri koji nisu mogli na Euro zbog politike: Omerović, Leković, Radinović, Stanojković, Dubajić, Najdoski, Petrić, Vujačić, Novak, Brnović, Jokanović, Milanič, Stojković, Jugović, Mihajlović, Savićević, Mijatović i Jakovljević.

Sada Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Nemanja Milenković i drugovi žele da pobjedom nad Danskom obezbijede Srbiji bar nokaut fazu Evropskog prvenstva. Cijela zemlja će u utorak uveče biti uz njh!

