Lalatović traži 200.000 evra od srpskog trećeligaša: "Kakav Elemir, ne znam šta je to!"

Nenad Lalatović očigledno neće preuzeti Naftagas iz Elemira.

Kao grom iz vedra neba u srpskom fudbalu odjeknula je informacija - Nenad Lalatović je novi trener Naftagasa iz Elemira, sela u okolini Zrenjanina, učesnika Srpske lige Vojvodina. U utorak popodne čitava Srbija pričala je o tome, a čini se da samo "Lale" nije znao da preuzima kormilo u srpskom trećeligašu.

Nekadašnji trener Crvene zvezde, Vojvodine, Čukaričkog i brojnih drugih klubova potpuno je zatečen zvaničnim predstavljanjem na Fejsbuk stranici Naftagasa. Po njegovoj reakciji djeluje da će veoma teško sjesti na klupu tima iz sela koje ima manje od pet hiljada stanovnika.

"Koji Elemir? Šta je to? Ha, ha, ha... Pa, to je cirkus", rekao je Nenad Lalatović i zatim ozbiljnim tonom odgovorio na spekulacije o novom klubu: "Nije problem, ako me Elemir želi za trenera. To je legitimno. Ja sam trener i imam cijenu. Neka njihov gazda spremi 200.000 evra i to unaprijed, pa možemo da pričamo."

Pomalo je iskusni trener i uvrijeđen što se njegovo ime provlači kroz medije zbog ovakvih tema. "To je neozbiljno. Niko me nije zvao. Kakav Elemir? Ne znam šta je to. Nije baš sve to lijepo...", rekao je Lalatović Kuriru.

Za kraj, Nenad Lalatović je otkrio da je trenutno bliži odlasku u inostranstvo, odakle mu pristižu ponude.

"Što se tiče angažmana, imam nešto za inostranstvo. Konkretno, dvije ponude. Ne želim da se više upuštam u razne projekte, gdje ne mogu da napravim rezultat. Ne želim da mi više prodaju igrače u toku sezone, niti da mi pojačanja dovodi neko drugi... Ne može tako. Čekaću pravu ponudu, neću da žurim", zaključio je bivši trener brojnih srpskih klubova.

