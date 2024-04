Lopov pljačka, a vi da gledate? Ne može! Nenad Lalatović podigao ton - jedno ne može da shvati

Trener Spartaka poslao oštru poruku sa konferencije za novinare

Trener Spartaka Nenad Lalatović poslao je poruku svojim fudbalerima da svi zajedno sa njim imaju imperativ pobjede u meču protiv Radničkog iz Niša (srijeda, 18.30). Da bi ostali u trci za plasman u plej-of, Subotičani moraju da pobijede, a dosadašnji rezultati na domaćem terenu (tri poraza u nizu) brinu Lalatovića.

"Borićemo se za plej-of dok god postoji šansa. Bog veliki kada bi dao i da se poklope rezultati i uđemo u plej-of, bilo bi to kao da smo ušli u finale Kupa i da se borimo za trofej. To bi za mene bio toliki uspjeh. Stalno govorim igračima da treniraju kao i drugi protivnik, igraju kod kuće i da u vašu kuću ne možete da pustite da vam uđe lopov i da vas pljačka, a vi da gledate. I da hoće da vam uzme stvari. Borićete se i nećete to dozvoliti. Boriš se, ne daš mu ta tri boda, to je ono što tražim od tebe", kazao je Lalatović na konferenciji za novinare.

On je naglasio da ne može da shvati da njegov tim već sada nema obezbijeđen plej-of.

"Očekuje nas najteža utakmica za mene od kada sam došao u Spartak, a i za moje igrače. U goste nam dolazi tim koji sam trenirao dva puta i koji veoma cijenim i poštujem, klub, Niš kao grad, igrače i njihov tim, kao i trenera Joksu, koji je moj bivši saigrač iz Radničkog 1923. Sjajan je trener, ne moram da trošim riječi o njemu, selektirali su sjajan tim i neshvatljivo mi je da se nalaze u poziciji u kojoj su, kao što ni za nas ne mogu da shvatim da nismo već u plej-ofu. Isto tako ne mogu da shvatim da se Radnički Niš bori za opstanak", dodao je on.

"Ne bojim se nikoga u ligi, ko god da dođe ovdje, nemam neki strah, strahujem za nas kako ćemo ući u utakmicu. Meni je nedopustivo kao treneru i prvi put mi se desilo u fudbalu, u kojem sam od osme godine, da tri utakmice ne pobijedim kod kuće i da igram bolje na strani nego kod kuće. To je za mene nešto nevjerovatno i jako me boli", rekao je Lalatović.







