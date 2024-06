Kad su Švajnštajgera gazili, on ga je branio od svih! Njegovu sliku uvijek nosi sa sobom - donijeće je i u Srbiju?

Potencijalni kandidat za selektora Srbije ima poseban odnos sa srpskim zetom odnosno mužem bivše teniserke Ane Ivanović.

Kao bomba odjeknula je vijest u četvrtak da bi Joakim Lev mogao da postane selektor Srbije. Poslije još jednog neuspjeha na velikom takmičenju i nagovještenog rastanka sa Draganom Stojkovićem Piksijem, vijest dana je da bi šampion svijeta sa "pancerima" iz 2014. godine mogao da sjedne na klupu srpske reprezentacije.

Joakim "Jogi" Lev bio je igrač od 1978. do 1995, a najveći dio karijere, čak osam godina proveo je u Frajburgu, svom matičnom klubu. Trener je postao devedesetih u Vinterturu, timu u kojem je tada bio i prvotimac, a na najveću scenu stigao je 1995, kao asistent trenera Štutgarta Rolfa Fringera. Kada je njegov nadređeni potom preuzeo Švajcarsku, Lev je prihvatio šansu da samostalno vodi Štutgart i to je i radio do 1998. Bio je to pravi početak njegove karijere zbog koje je postao poznat širom svijeta i tokom koje je vodio i Fenerbahče, Karlsrue, Adanu, Tirol, Austriju iz Beča...

Kako je došao u reprezentaciju?

Joakim Lev je 2004. postao član stručnog štaba reprezentacije na poziv Jirgena Klinsmena, koji je tada naslijedio Rudija Felera. Taj tim je 2005. vodio Njemačku do polufinala Kupa konferederacija, a 2006. do polufinala Mudijala kod kuće, u kojem je pala protiv Italije.

Nakon što Fudbalski savez Njemačke nije produžio ugovor Klinsmanu 2006, šansu je dobio Joakim Lev, da bi produžio rad istim sistemom, za koji je bilo očigledno da vodi "pancere" na pravi put. "Jogi" Lev je dodatno ubrzao igru Njemačke, koju je 2008. na Evropskom prvenstvu vodio do finala protiv tada nadošle sile - Španije (0:1).

Poraz od Srbije u Južnoj Africi

Dvije godine kasnije, Joakim Lev je sa Njemačkom izgubio od Srbije u grupnoj fazi, u najvećem trijumfu srpskog tima na velikim takmičenjima od osamostaljenja (doduše, bilo ih je samo dva - taj i onaj protiv Kostarike 2018). Nijemci su u Južnoj Africi stigli do polufinala, gdje su opet imali nesreću da nalete na Španiju, koju je zaista blio nemoguće zaustaviti tih godina.

Dvije godine kasnije, na Evropskom prvenstvu 2012, Nijemci su zaigrali u polufinalu protiv Italije i izgubili 1:2. Bio je to uvod u istorijski rezultat - osvajanje titule prvaka svijeta u Brazilu 2014, uz dotad nezapamćeno ponižavanje Brazila i to u njegovoj kući - 7:1! U finalu je pred Njemačkom pala Argentina golom Marija Gecea, a Joakim Lev je potom bio proglašen za najboljeg trenera na svijetu u izboru FIFA.

Uslijedili su turniri bez glavne nagrade za Njemačku - poraz u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Francuske, pa šokantna eliminacija na Mundijalu u Rusiji 2018, a zatim i neuspjeh na Evropskom prvenstvu 2021. i eliminacija od Engleske u osmini finala. Poslije 15 godina - najdužeg selektorskog mandata ikad u Evropi, tu je bio kraj.

Švajnštajgeru niko nije vjerovao kao on

Izvor: Peter Schatz / Alamy / Alamy / Profimedia

U septembru 2014. godine, Joakim Lev promovisao je srpskog zeta Bastijana Š'vajnštajgera u kapitena "Manšafta", neposredno nakon osvajanja Mundijala i poslije povlačenja Filipa Lama. "Bastijan je apsolutni lider i uvijek je tu kada nam je potreban. Uvijek je nosio odgovornost kada je u pitanju reprezentacija na svojim leđima - na terenu i van njega. Znam da je uvijek tu kada nam je potreban, biće sjajan kapiten i pravi nasljednik Filipa Lama", govorio je Lev o njemu.

U tom periodu nije bilo lako Bastijanu, jer je prešao u Mančester junajted koji već duže od decenije prolazi praktično kroz konstantnu krizu, pa je bilo dovedeno u pitanje i to kakav je igrač i koliko može da pruži "crvenim đavolima". "U Fudbalskom savezu Srbije znamo šta nam sve donosi Bastijan. On je i dalje vrhunski igrač i bez dileme naš kapiten. Morate da povrijeđeno i najiskusnijim igračima pružite period za navikavanje na novu ligu", govorio je Lev tada o "Bastiju".

Kada je 2019. Švajnštajger završio karijeru, Lev mu je još jednom poslao poruku - javno. "Bio je jedan od najboljih igrača koje je Njemačka ikad imala. Svako od nas pamti njegovu sliku sa finala na Marakani i krv nam proključa kada se sjetimo svega toga. Bastijan se bori dok ne padne. Njegova volja za pobjedom može se vidjeti na svakom koraku. Bio je sjajan igrač i sjajna osoba", govorio je Joakim Lev.

Ako je zaista tačno da Joakim Lev pregovara sa Fudbalskim savezom Srbije i da postoji mogućnost da on dođe, sigurno će Švajntštajgerov telefon biti jedan od onih koje će među prvima okrenuti.

