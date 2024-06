Bomba - Joakim Lev novi selektor Srbije?!

Joakim Lev mogao bi da zamijeni Dragana Stojkovića na klupi reprezentacije Srbije.

Ko će da zamijeni Dragana Stojkovića na klupi reprezentacije Srbije? Hoće li to da bude stranac? Postoji šansa i za to. Jedna od opcija za mesto selektora je Joakim Lev, prenosi "Kurir". Kako stvari stoje on je jedna od opcija da preuzme "orlove" u narednom periodu.