Milojević još nije "sklopio" Zvezdu: Vladan čeka pojačanja, a igrača ima i viška!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević još nema igrački kadar, a neka pojačanja nije ni vidio na treningu.

Crvena zvezda je, kada se podvuče crta, imala uspješnu sezonu. Iako je tokom jesenjeg dijela očekivan iskorak u grupnoj fazi Lige šampiona, do toga nije došlo, pa su crveno-bijeli morali da se "izvade" u domaćim takmičenjima. Umjesto izraelskog stručnjaka Baraka Bahara na klupu je tokom zime sjeo povratnik Vladan Milojević, pa je u proljećnom dijelu sezone on Zvezdu predvodio do trofeja u Superligi i Kupu Srbije.