Pitanje selektora Srbije postalo još važnije! UEFA donosi odluku koja jesen može da pretvori u pakao

UEFA bi uskoro trebalo da ozvaniči odluku o rangiranju pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, na koji će najveći uticaj imati rezultati u Ligi nacija ove jeseni. A tamo Srbija ima problem...

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da napravi iskorak na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, gdje je kao i u Rusiji i Kataru eliminisana već u grupnoj fazi, što znači da će naredno okupljanje sroskog tima biti tek početkom septembra. Postavlja se pitanje i ko će tada voditi "orlove", ozbiljno se već priča o smjeni selektora Dragana Stojkovića Piksija, ali i ako do nje dođe - Srbija neće imati pravo na grešku.

Ove jeseni pred Srbijom je sigurno nikad važnija Liga nacija u kojoj će igrati u "A" diviziji i to protiv jakih reprezentacija: Španije, Danske i Švajcarske. I ne smije da ih shvatim neozbiljno, postoje signali iz UEFA da bi upravo rezultati u Ligi nacija mogli da budu ključ u određivanju nosilaca na žrijebu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine!

O čemu se radi? Prvi čovjek italijanskog fudbala Gabrijele Gravina "izlanuo" se nakon eliminacije "azura" sa Evropskog prvenstva, otkrivši da se spremaju ozbiljne promjene koje UEFA još nije ozvaničila:

"Nama se za 60 dana bliži Liga nacija koja će biti izuzetno važna u smislu rangiranja. Bila bi katastrofa za italijanski fudbal da se ne plasiramo na Svjetsko prvenstvo treći put zaredom. Nisam razočaran zbog našeg tima, nego igrom protiv Švajcarske. Spaleti će naporno raditi sljedećih 60 dana, ali teško mi je da zamislim da će se za dva mjeseca pojaviti alternative koje će napraviti skok u kvalitetu".

Jedna riječ, rangiranje, podigla je mnogo prašine jer se između redova moglo pročitati i da Gravina zna više u odnosu na ostale čelnike Saveza kada je u pitanju način postavljanja nosilaca u kvalifikacionim grupama za Svjetsko prvenstvo. Do sada je to bilo na osnovu FIFA rankinga, dok su sve jače glasine da će se odlučivati na osnovu plasmana u Ligi nacija. To će naravno sve da zavisi od "amina" koji UEFA čeka od FIFA.

Srbija je inače 31. na FIFA listi, tek 18. od svih evropskih reprezentacija, što znači da bi mogla da bude i u trećem šeširu ako se bude određivalo po starom sistemu, dok bi u slučaju dobrog rezultata u Ligi nacija - ako se to na kraju bude gledalo - mogla da opasno "skoči".

Evropa će inače za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Turskoj dati ukupno 16 reprezentacija, što je više nego inače, upravo zbog proširenja učesnika Mundijala na 48. Važno je istaći da će se igrati u 12 kvalifikacionih grupa (od četiri i pet timova) gdje će pobjednici ostvariti plasman dalje. Drugoplasirani će se boriti za preostala četiri mjesta, odnosno biće potrebno pobijediti dvije ekipe da bi se otišlo na Mundijal.

Zvanična odluka očekuje se uskoro jer je žrijeb kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo zakazan za decembar (čeka se konačan datum), dok srpsku reprezentaciju u Ligi nacija očekuju sljedeće utakmice:

5. septembar Srbija - Španija

8. septembar Danska - Srbija

12. oktobar Srbija - Švajcarska

15. oktobar Španija - Srbija

15. novembar Švajcarska - Srbija

18. novembar Srbija - Danska



ŠTA ZNAMO O MUNDIJALU 2026. GODINE?

Na predstojećem Svjetskom prvenstvu će ubuduće biti 12 grupa (umjesto dosadašnjih osam) od po četiri reprezentacije. Najbolje prvoplasirane i drugoplasirane će proći u narednom fazu, kao što je to i do sada bio slučaj, međutim u nastavak takmičenja će i osam najboljih trećeplasiranih timova. Preciznije, više timova će proći nokaut rundu nego što će ispasti poslije grupne faze, što FIFA sve radi kako bi povećala profit.

Igraće se čak 40 utakmica više nego što je to bio slučaj od posljednje promjene formata 1998. godine, ukupno 104. Zbog toga bi Svjetsko prvenstvo trebalo da traje i duže nego obično, a dok se čekaju zvanični datumi - pojavila se informacija da će turnir potrajati čak 39 dana. Vidjećemo kako će se sa tim složiti i klubovi...

Ko su gradovi domaćini Svjetskog prvenstva 2026. godine? Vankuver i Toronto su jedini predstavnici Kanade, Monterej, Gvaldalahara i Meksiko Siti jedina tri grada koja "daje" Meksiko, dok SAD dominiraju - tu su Majami, Atlanta, Hjuston, Dalas, Kanzas siti, Filadelfija, Njujork, Boston, Los Anđeles, San Francisko i Sijetl. Što se tiče pomenutih novih 16 mjesta na Mundijalu, četiri će dobiti Afrika, po tri Evropa i Azija, po dva Sjeverna Amerika i Južna Amerika, a jedno Pacifik.

