Uprkos lošem rezultatu, trener Veleža optimista: Imamo kvalitet, vjerujem u ekipu

Velež je odigrao samo 1:1 protiv Intera u prvom meču kvalifikacija za Konferencijsku ligu, pa revanš u Andori dočekuje bez rezultatske prednosti.

Sanel Konjhodžić

Očekivali su ljubitelji fudbala u BiH da Velež protiv Intera iz Andore može opravdati ulogu favorita i već u prvom meču na "Grbavici" doći do rezultata koji mu garantuje mirniji revanš i veću šansu za prolaz u narednu fazu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje ga čeka atinski AEK.

Ipak, da bi došli do dvomeča sa Grcima, drugog u istoriji (prije dvije godine Velež slavio na penale), Mostarci će 18. jula na Nacionalnom stadionu u Andora la Veli morati da odigraju mnogo bolje kako bi stigli do trijumfa.

Novi trener "rođenih" Damir Čanadi debitovao je večeras na klupi mostarskog kluba i sigurno da ne može biti zadovoljan onim što je njegova ekipa pružila tokom 100 i "kusur" minuta meča u Sarajevu. Na kraju je završilo 1:1.

"Odigrali smo prvo poluvrijeme, imamo još drugu utakmicu u Andori da ispravimo stvari. Vidi se da je ekipa nova, da se mora naći. Ja sam tu osam-devet dana, gledamo da na tome radimo. Mislim da smo ipak pokazali karakter, pogotovo u drugom poluvremenu. Htjeli smo idemo na pobjedu, fizički to možda nismo istčavali kako smo htjeli. Za moju igru moramo doći na određeni nivo, neki igrači su tek došli, neke treba tek dovesti i to znamo."

Igrački kadar pretrpio je brojne izmjene, tu je i novi trener, tako da je sigurno vrlo teško u kratkom periodu uklopiti jednu novu ekipu. Toga je svjestan i trener "rođenih".

"Pokušali smo sa 11 fizički najspremnijih igrača i koji su od početka na pripremama. Ipak, mislim da imamo kvalitet, vjerujem u ekipu, znam šta znaju. Sigurno da smo htjeli bolje odigrati i više golova dati, ali to će doći vremenom", optimista je Čanadi.

Zna šta treba mijenjati u revanšu narednog četvrtka.

"Moramo bolje braniti duge lopte koje oni igraju. Moramo mirnije odigrati, bolje se pozicionirati. To smo danas već vidjeli da tu nismo bili optimalni. U napadu mislim da smo bili dobri, ali loptu treba još više osigurati, kako bismo došli do njihovog šesnaesterca. Imali smo samo jedan ili dva kornera i tu se vidi da to nije bilo ono što smo htjeli. Ulaskom Haskića vidjeli smo da možemo držati loptu i odigrati bolje."

Nije imao mnogo informacija o rivalu, s obzirom da u dosadašnjoj karijeri nije ni igrao protiv timova iz Andore.

"Znali smo da će igrati na kontru i dugim loptama i naredni put tu moramo biti bolji. Falila nam je komunikacija, moramo bolje ispratiti lopte i pokupiti ih. Gubimo prelako lopte, imali smo loše pasove, tu se moramo dići. Ima tu još mnogo posla", svjestan je Čanadi.

Podsjetimo, strijelci na meču bili su Elzio Lohan (65. minut) za Velež i Lopes Elo (34. minut) za Inter.

