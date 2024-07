Kapiten Borca poslije velikog trijumfa nad Albancima: Rekao sam momcima - na ovakvom nivou odlučuje jedan potez!

Srđan Grahovac obratio se banjalučkim novinarima nakon duela sa Egnatijom.

Veoma važnu pobjedu (1:0) upisao je Borac u prvom duelu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Egnatije.

U junaka utakmice, u šestom minutu nadoknade, izrastao je Damir Hrelja, koji je pogodio udarcem glavom iz neposredne blizine nakon centaršuta Sebastijana Erere, čime je Borac došao na korak od ispisivanja istorije i plasmana u drugo kvalifikaciono kolo za evropsku elitu, gdje bi ukrstio koplja sa PAOK-om.

"Jako bitna pobjeda za nas, znamo svi šta nam donosi ova prva runda kvalifikacija za Ligu šampiona. Svi znamo šta donosi prolaz dalje klubu, što finansijski, što takmičarski. Dosta teška utakmica kao što smo i očekivali, gotovo prvo poluvrijeme. Imamo pobjedu 1:0, mislim da možemo da budemo zadovoljni s obzirom na to kako je sve izgledalo danas. Tvrda utakmica, ekipa Egnatije se pokazala u dosta dobrom svjetlu. Nezgodni su za igru, igraju visok presing, taj specifičan sistem 3-5-2 gdje im se jedan špic uvlačio u sredinu i pravio višak. Nije bilo lako to sve iskontrolisati, pogotovo po ovom sparnom vremenu. Rekao sam momcima i prije utakmice, na ovakvom nivou jedan potez i jedna lopta odlučuju i tako je na kraju i bilo", rekao je novinarima poslije meča kapiten Borca Srđan Grahovac.

Kako ističe, trijumf crveno-plavih više je nego zaslužen.

"Kad pogledamo broj prilika, nisam vidio da je Egnatija imala neku dobru priliku. Dobro su igrali u polju, dobro se nosili sa nama, ali mislim da smo mi imali daleko više prilika. Sa druge strane, uvijek je prva utakmica poslije priprema, i u Evropi i u prvenstvu, teška. Teške su noge, vrijeme je teško, vjerujem da je i vama bilo teško na tribinama dok ste gledali po ovakvoj temperaturi."

Ambijent na Gradskom bio je sjajan, tribine su bile ispunjene praktično do posljednjeg mjesta.

"Godinu dana pozivamo publiku na stadion, danas su konačno tribine bile pune i meni je srce puno zbog toga. Vidjelo se koliko to nama znači, publika nas je nosila do gola. Da smo ranije postigli gol, uz ovakvu podršku vjerujem da bismo postigli i drugi. Hvala navijačima i ovo je gol publike."

Šest žutih i dva crvena ksrtona dobili su igrači Egnatije u banjalučkom duelu.

"Oni su dosta agresivna ekipa. Vidjeli smo danas šta VAR znači u fudbalu, dosta grubih startova koji možda nisu na prvu tako izgledali. Sam sudija nije na prvu dodijelio crveni karton, međutim kada se to pogleda na VAR-u, otvoreni đonovi, crveni kartoni, tako da je nama VAR danas išao na ruku. Igrao sam dugo u Evropi, dosta se tamo igra intenzivnije, pušta se malo jača igra, zato je sve tako danas i izgledalo."

Koliko će Borcu biti lakše sada pred revanš, znajući da Egnatija ne igra evropske utakmice na svom terenu u Rogožini, ali i da nema organizovanu navijačku grupu?

"Nama je mnogo značila ta podrška i vidjelo se koliko je nas to nosilo večeras. Oni to dole neće imati, tako da mislim da će to u neku ruku biti kao meč na neutralnom terenu. Oni poznaju stadion i sve, ali neće imati tu dodatnu podršku sa tribina", rekao je Grahovac, koji vjeruje da će Egnatija i drugoj utakmici pristupiti na isti način.

"Oni su i danas izašli da igraju, da nametnu svoju igru, mi smo bili tu da odgovorimo. Bilo je tu situacija pred njihovim golom, normalno da svako želi da gleda pogotke i atraktivne utakmice, ali evropska je utakmica, veliki je ulog, tako da to nije sve lako. Mi imamo dosta novih igrača, novog trenera, treba i nama par utakmica da se to sve uklopi", zaključio je Grahovac.

