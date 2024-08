Uzeo Zlatnu loptu, pa grlio Srbina pred 120.000 ljudi: Poznati pjevač lobirao da ga dovedu u Zvezdu

Nevjerovatna je priča Hrista Stoičkova, lako je mogao da zaigra i na "Marakani" za Crvenu zvezdu.

Izvor: Ihvan Radoykov / AFP / Profimedia

Osvojiti Zlatnu loptu, a biti sa Balkana? To su uspjela samo dva fudbalera i to Luka Modrić i Hristo Stoičkov. Hrvatu je to uspjelo 2018. godine, a najbolji fudbaler Bugarske ikada to je uradio davne 1994. godine. Nakon sjajne karijere u CSKA prešao je u Barselonu, odigrao jednu sezonu u Parmiina kraju se poslije povratka u Barsu i CSKA odselio u Saudijsku Arabiju, Japan i na kraju Ameriku. A mogao je da zaigra i za Crvenu zvezdu.

Bio je poznat kao jako temperamentan igrač, a i sam je priznao da nije došao iz baš mirnodospke pozadine. Zvali su ga Bodež, a njegovo okruženje nije bilo baš akademsko. Kako kaže, imao je samo dvije opcije u životu. Srećom odlučio se za fudbal. "Imao sam dvije opcije. Da postanem bandit, kradem i radim užasne stvari ili da budem fudbaler. Odabrao sam da budem fudbaler", rekao je jednom prilikom Stoičkov.

"Razmišljao sam da napustim Bugarsku bez dozvole. Otići ću u drugu zemlju, uzeti pasoš i igrati za njih", rekao je pošto se u CSKA iz Sofije zadržao godinama pošto mu nije bilo dozvoljeno da napusti zemlju. Ipak na kraju je pao Berlinski zid, a to je otvorilo i vrata fudbalerima, pa je on mogao da gradi sjajnu karijeru u Barseloni. Bio je najbolji strijelac Evrope kada je igrao za CSKA, a najbolji igrač svijeta kao fudbaler Barselone. Ipak, možda mu je ipak najdraži uspeh polufinale Mundijala sa Bugarima, iako je osvojio i Ligu šampiona.

NE MOŽE BEZ SRPSKOG SLAVUJA!

Za Srbiju Stoičkova veže mnogo toga, a najviše - Miroslav Ilić. Čuveni pjevač ga je upoznao na jednom koncertu u Sofiji, a nakon toga je probao da ga dovede u Crvenu zvezdu. Lako je mogao Stoičkov da bude dio tima koji je 1991. godine bio šampion Evrope, a kasnije i sveta.

"Nisam ga dovodio. Bila mi je želja da on igra u Zvezdi. Bila je 1989. kada je na mom koncertu u Sofiji jedan dečko htio da me upozna. Bio je to najperspektivniji bugarski fudbaler, a sutradan je baš bila utakmica na koju me je pozvao. Pošto cijeli život pratim i volim fudbal, odmah sam rekao: 'Au, al' je ovo dobar igrač!' Sjeo sam u automobil, otišao u Niš po mog druga Vitka da zajedno dođemo u Bugarsku i gledamo Stoičkova. Poslije toga dođem u Zvezdu kod Džaje i Cveleta i kažem im: 'Ima jedno dijete u Sofiji, igra strašno. On je čudo!' U međuvremenu pao Živkov, Bugarska se otvara. Nije došao u Zvezdu. Ali ostali smo ja i Hristo drugari. Naravno. On je devedesetih godina želio da se pobratimimo. Zvanično. A 1994, igra se četvrtfinale Kupa šampiona, on je već u Barseloni bog. Zove ženu i mene na četvrtfinale Kupa šampiona Barselona-PSV. Obilazimo supruga i ja Barselonu dva dana, a treći dan dolazimo na stadion Nou Kamp koji je krcat. Stoičkov izlazi iz tunela, i kreće da trči preko cijelog igrališta, mi smo bili u prvom redu, preskače ogradu sa reklamama i mi se izgrlismo. A na stadionu 120.000 Španaca koji sigurno misle: 'Ko je onaj da ga Hristo toliko ljubi?'" otkrio je pjevač u razgovoru za "Nedjeljnik".