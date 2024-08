Uvrijedio čitav grad, ali to nije sve: Fudbaler Čelsija više neće smjeti da uđe u Vulverhempton

Poslije objave na Instagramu, u kojoj je izvrijeđao Vulverhempton, Madueke postigao het-trik.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Fudbaler Čelsija Noni Madueke ismijao je Vulverhempton napisavši na Instagramu "sve u vezi sa ovim mjestom je s*anje", a iako je brzo obrisao ovu poruku - navukao je gnjev navijača na stadionu "Molinju". Zbog toga su mu navijači Vulvsa zviždali tokom čitavog meča, ali to ga nije poremetilo jer je postigao het-trik!

U prvoj pobjedi Enca Mareske na klupi Čelsija, Madueke je bio nevjerovatan i u drugom poluvremenu je postigao tri brza gola - u 49, 58. i 63. minutu - sve na asistencije Kola Palmera. Upravo su ta tri gola "razbila" Vulvse na paramparčad i nakon solidnih 2:2 u prvom dijelu, sve okrenulo za petnaestak minuta. Na kraju, Čelsi je pobijedio više nego ubjedljivo 6:2 i poslao poruku da će biti vrlo zanimljiv ove sezone.

Osim pomenutog Maduekea, golove za Čelsi dali su i Nikolas Džekson, Kol Palmer i povratnik Žoao Feliks, dok su s druge strane za "vukove" pogađali Kunja i Larsen. Na kraju, to nije bilo dovoljno ni za častan poraz na domaćem terenu u gradu u kome je Noni Madueke od danas "persona non grata".



"Želim samo da se izvinim svima koji su možda bili uvrijeđeni. To je bila ljudska greška, nesrećna situacija... Nisam želio to da tako objavim. Siguran sam da je Vulverhemtpon fin grad i izvinjavam vam se. Nadam se da ću naučiti na greškama i da se ove stvari više neće ponoviti. Što se tiče zvižduka, očekivao sam ih, to je dio igre. Morate da naučite da igrate pod takvim pritiskom", rekao je fudbaler Čelsija.

Podsjetimo, Madueke je ponikao u Totenhemu i kao klinac je otišao u PSV Ajndhoven za koji je igrao do januara 2023. godine. Tada ga je Čelsi kupio za 35 miliona evra, ali kao i mnoge igrače koje je doveo - slabo ga je koristio do sada.