Haos u Partizanu usred derbija Superlige: Novi kapiten krenuo na Arijagu, Mujakić ih rastavljao! (VIDEO)

Fudbaleri Partizana su opet kiksnuli, a uz to smo vidjeli i varnice na terenu između Kervina Arijage i Aleksandra Jovanovića.

Izvor: X/Partizan.net

Partizan ponovo nije primio gol u Superligi, a najzaslužniji za to je sjajni kapiten crno-bijelih Aleksandar Jovanović. On je i na meču sa Vojvodinom briljirao, ali je u jednom momentu izgubio živce i krenuo u obračun sa svojim igračem. Bio je ljut reprezentativac Srbije na Kervina Arijagu.

Poslije greške defanzivnog veziste iz Hondurasa došlo je do šanse za rivala, a golman Partizana je bio jako ljut zbog toga. Krenuo je ka Arijagi, a reprezentativac Bosne i Hercegovine Nihad Mujakić je spriječio da dođe do većeg incidenta. Na kraju derbija sedmog kola Superlige bilo je 0:0. Pogledajte tu situaciju:

Јовановић и Аријага у жустрој расправи након дефанзивног пропуста целог тима и мртве шансе коју је одбранио!#partizanpic.twitter.com/03UqiUa035 — Partizan.net (@PartizanNet)September 1, 2024

Pomoćni trener Partizana Branko Vukašinović je poslije meča istakao da ova scena jeste bila upečatljiva, ali da nije nešto što pravi probleme u ekipi.

"Normalna jedna konverzacija. Možda para oči, ali to ne ostavlja dubljeg traga. To je konverzacija dva čovjeka koji hoće da dobiju utakmicu. Naš golman je kapiten, ima svo pravo da na bilo koji način pokuša da pokrene svoju ekipu. Najlakše je onda da pokrene Arijagu, pa on ispred nekog drugog", rekao je Vukašinović poslije meča.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!