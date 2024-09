Povukla se najbolja: Aleks Morgan u zasluženoj penziji

Najbolja američka fudbalera objavila kraj karijere - čeka drugo dijete i povlači se iz fudbala.

Izvor: Shutterstock

Dvostruka svjetska šampionka u fudbalu Aleks Morgan objavila je da je trudna sa drugim djetetom i da se povlači iz profesionalnog fudbala.

Tokom svoje 15-godišnje karijere u reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država, Morgan nije samo ostavila trag na terenu, već je pomogla u vođenju borbe tima za jednaku platu i glasno se zalagala za pitanja socijalne pravde.

Tridesetpetogodišnja Morgan odigraće svoju posljednju utakmicu za svoj klub San Dijego Vejv iz u nedjelju.

"Brzo ću preći na stvar. Povlačim se i imam toliko jasnoće u vezi s ovom odlukom, i tako sam srećna što vam to konačno mogu reći", rekla je Morgan u emotivnom video oproštaju objavljenom na društvenim mrežama.

"Dugo se to spremalo, i ova odluka nije bila laka, ali početkom 2024. godine, osećala sam u srcu i duši da je ovo posljednja sezona u kojoj ću igrati fudbal", rekla je ona. "Fudbal je bio dio mene 30 godina i bio je jedna od prvih stvari koje sam ikada voljela. Dala sam sve ovom sportu, a ono što sam zauzvrat dobila bilo je više nego što sam ikada mogla da sanjam."

Pored titula na Mundijalima 2015. i 2019. godine, Morgan je osvojila i zlatnu medalju sa Sjedinjenim Državama na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. Pridružila se nacionalnom timu 2009. godine.

Tokom karijere u reprezentaciji SAD, odigrala je 224 utakmice, te dospjela na deveto mjesto svih vremena, postigla je 123 gola (peto mesto svih vremena) i zabilježila 53 asistencije (deveto mjesto).

"Odrasla sam u ovom timu, i to je bilo mnogo više od fudbala", rekla je Morgan u izjavi. "Bila su to prijateljstva i nepokolebljivo poštovanje i podrška jedni prema drugima, neumorna borba za globalna ulaganja u ženski sport i ključni trenuci uspjeha i na terenu i van njega. Nevjerovatno sam počastvovana što sam nosila ovaj grb više od 15 godina. U tom periodu sam mnogo naučila o sebi, a za to su zaslužne moje saigračice i naši navijači. Osjećam ogroman ponos kako se ovaj tim kreće i zauvijek ću biti navijač nacionalnog tima."

Izvor: Shutterstock

Morgan je dva puta proglašena igračicom godine u fudbalskoj reprezentaciji SAD.

Njena posljednja utakmica za Sjedinjene Države odigrana je 4. juna 2024. protiv Južne Koreje. Nije bila na spisku igrača koji su osvojili zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Morgan je bila među igračicama koje su 2019. tužile Fudbalski savez SAD zbog diskriminacije na osnovu pola, navodeći nejednake plate i tretman u poređenju sa muškom reprezentacijom. Godine 2022. postignut je dogovor o kolektivnim ugovorima koji podjednako plaćaju oba tima.

Morgan ima ćerku Čarli, koja je rođena 2020. godine.

(MONDO)