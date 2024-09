Stojić udario na Ilieva i Partizan: Pogledajte Teleoptik, ko igra tamo? Ako će tako, ne treba sportski direktor

Ranko Stojić je kritikovao FK Partizan i istup Ivice Ilieva.

Pričalo se u studiju "Arene sport" pred početak nove sezone Lige šampiona o Crvenoj zvezdi i njenim ulaganjima u novi tim, ali bilo je riječi i o Partizanu. Stigao je novi trener Aleksandar Stanojević, sada je tu i novi sportski direktor Ivica Iliev, ali za sada rezultati nisu tu. Ispali su crno-bijeli ekspresno iz sva tri evropska takmičenja, a fudbalski trener Branimir Mićović je istakao da je crno-bijelima potrebno vrijeme da smire haotičnu situaciju koja vlada u klubu.

"Jedino što je možda odgovor na situaciju u Partizanu je neko vrijeme. Nemoguće je naći odgovor odmah na situaciju na terenu i van njega, jedini put je neko vrijeme, vjerovanje u procesi postavljanje neke strategije. Vjerujem da nije laka situacija. Pričali smo često, potrebno je vrijeme da se sredi ta situacija", rekao je on, a onda se umiješao Ranko Stojić.

Nekadašnji golman Partizana sa početka osamdesetih godina kritikovao je istupanje Ivice Ilieva koji je istakao da je njemu potrebno da u dva naredna prelazna roka sredi tim crno-bijelih. Ipak, kako ističe iskusni fudbalski radnik nije samo to posao sportskog direktora.

"Reći ću ti ja šta je suština. Danas čitam izjavu Ivice Ilieva. On zna koliko ga svi volimo, sve je to u redu, ali opet pominje da su mu potrebna dva prelazna roka. Kao da su prelazni rokovi ti koji su osnovni i jedini posao sportskog direktora. Dok to tako bude, nigdje ih neće biti jer da je to tako, da je to jedini posao sportskog direktora onda ti on ne treba. Samo odabereš kvalitetne menadžere i oni će da odvode i dovode igrače i ništa više. Mora da se napravi sistem, oni nemaju sistem", rekao je Ranko Stojić.

KO IGRA U TELEOPTIKU? SINOVI!

Tu nije stao i istakao je da je osnovi problem kluba u tome što Teleoptik i omladinska škola više ne proizvode igrače za prvi tim kao nekada. Veliki su igrači izlazili iz "Zemunela", a sada crno-bijeli imaju problem da izvedu dva bonus igrača na teren u Superligi Srbije. "Jedan najdrastičniji primjer. U klubu koji treba da prozvodi igrače što je Partizan radio godinama ključ svega je B tim. Tako je bilo godinama, B tim, a ne iz kadeta i juniora što oni rade. Preskaču stvari i prodaju igrače. Danas B tim Partizana služi da igraju momci koji su prijatelji od ovoga i onoga, najviše ljudi iz kluba. Pogledajte, nemate jednog igrača koji je za A tim! Partizan nema bonuse, imaju problema sa bonusima. A Terzić i Superliga Srbije su najavili da će sljedeće sezone biti tri bonusa, što za podržavam, to je dobro za srpski fudbal", rekao je Terzić, na šta se nadovezao Mićović: A ne da budu bonusi stranci. Mi imamo u omladinskoj ligi 32 strana igrača! Imamo i u Zvezdi i Partizanu strance bonuse., Svaka čast,. ali..."

