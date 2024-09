"Terza se malo zaigrao, igrači su jako puno plaćeni" Ranko Stojić digao glas, nema više siromašnih!

Ranko Stojić je istakao da u modernom fudbalu mora da bude puno ulaganja i da nema mjesta da se drugačije razmišlja.

Pred početak nove sezone Lige šampiona, prve u novom mnogo širem formatu sa 32 kluba uspješni fudbalski radnik Ranko Stojić govorio je o tome kakve će promene ovaj sistem donijeti, ali i o jedinom srpskom predstavniku u eliti. Pošto je Partizan ispao u kvalifikacijama samo je Crvena zvezda u Ligi šampiona, a Stojić je pohvalio upravu crveno-bijelih. Iako je u jednom trenutku naveo da se Zvezdan Terzić "malo zaigrao" istakao je da su ulaganja neophodna za opstanak na najvećem nivou evropskog fudbala.

"Moram da kažem da kada je Crvena zvezda kada je krenula sa ovim planom, Terza se malo zaigrao, da kažem to malo žargonski. Ipak moram da pohvalim stvarno tu strategiju jer sam siguran da su jako dobro izračunali u tim, u kvalitetne igrače, Koliko god sada izgledalo da su ti igrači jako puno plaćeni, tj. imaju velike ugovore. ali kada pogledate šta donosi Liga šampiona, koliki novac je u pitanju da Crvena zvezda sa nekim poluuspjehom ili kad bi bilo sreće da prođu u drugi krug, onda bi to bilo ne samo sjajno sportski nego vrlo, vrlo isplativo i finansijski", počeo je Ranko Stojić.

On je naglasio da je jako bitno da srpski fudbal ima što više predstavnika u eliti, a dodao je da želi da vidi i druge srpske klubove na tom nivou. "Velika je stvar za naš fudbal da Crvena zvezda učestvuje u prvom formatu, ovom formatu Lige šampiona. Da je sreće da i drugi klubovi se razvijaju na pravi način. Žao mi je. Vidjeli smo ove godine kampanju Partizana, Radnički, pa i TSC koji mi se čini da je u stagnaciji odlaskom Lazetića. Nadam se da ćemo shvatiti kuda ide moderni fudbal, da imamo što više klubova koji su kompetitivni na evropskom nivou."

OVO JE KOMPROMIS ZBOG SUPERLIGE SRBIJE!

Sada je format promijenjen, nema više grupa već svi klubovi imaju zajedničku tabelu i jasan način da prođu dalje, kako direktno, tako i preko neke vrste plejofa. Razlozi za promenu formata su brojni, ali nekadašnji fudbalski menadžer i čovjek koji je godinama bio prvi čovjek FK Rad ističe da je ključ u odgovoru na pokušaje da se napravi Superliga najbogatijih klubova.

"Čini mi se da je bilo više razloga, da je format i promijenjen da bi se napravila neka vrsta kompromisa. To smo predvidjeli i kada je napravljen kompromis između zahtjeva najuticajnijih i najbogatijih i ovih sportskih razloga. Imamo jedan problem jer će se stvarati razlika izmeđđu najbogatijih i najsiromašnijih. Mada ovde u 32 kluba ima malo onih siromašnih. Može biti problem što će se postepeno smanjivati budžeti za TV prava domaćih šampionata. Sada već imamo drastično smanjenje u Francuskoj. Mislim da je UEFA predvidjela da bi trebao da bude prihod od 4.600.000.000 i 4.800.000.000. A zamislite na to plus dodatno prihod iz domaćih liga. Mala komparacija - to je više od 10 odsto BDP-a nekih država", naglasio je Stojić.

Mnogo se pričalo i o velikom broju utakmica, pa je defanzivni vezista Mančester sitija Rodri čak najavio i štrajk! "Dodatna tema je preveliki broj utakmica. Sljedeće godine je pored ovoga predviđeno i Svjetsko prvenstvo klubova sa oko 12 utakmica. To može da bude ozbiljan problem za zdravlje igrača. Počela je neka vrsta takmičenja između UEFA i FIFA i to može da bude ozbiljan problem za igrače", naglasio je Stojić.

