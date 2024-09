Hari Kejn dizao tri prsta protiv Dinama, ali mu nije bilo dosta!

Hari Kejn poslije meča objasnio zašto Bajern nije htio da "spusti ručnu" protiv Dinamo Zagreba.

Izvor: Michael Weber IMAGEPOWER / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern je razbio Dinamo iz Zagreba 9:2 na "otvaranju" Lige šampiona, nanijevši tako hrvatskom prvaku najteži poraz u istoriji, bar kada je riječ o evropskim takmičenjima. Jugoslovenski velikan je doživio potpunu katastrofu na "Alijanc areni", a da stvar bude jezivija po njih, Bajernu su poništena još dva gola, tako da su mogli da prime i više od devet.

I sam trener Sergej Jakirović priznao je da je "Bajern mogao da im da 20 golova", a izjava četvorostrukog strelca Harija Kejna dokazuje da su zaista tako nešto i namjeravali. Jednostavno, izašli su na teren da ponize Dinamo i uspjeli su u tome.

"Željeli smo da ostavimo dubok trag. Od početka do kraja smo dominirali. Intenzivno smo krenuli i kaznili Dinamo. Pojačali smo nakon povratka na 3:2 i odveli utakmicu u svom smjeru. Trener nam je rekao da budemo nemilosrdni. To smo i učinili. Kad smo dali devet, htjeli smo i deset, jedanaest. To je naš mentalitet. Biće teških utakmica, ali mi želimo da pobjeđujemo", rekao je sjajni strelac njemačkog tima.

Kejn je inače pogađao u 19, 57. i 73. minutu, nakon čega je slavio sa tri podignuta prsta, ali je morao da "promijeni proslavu" jer je u 78. dao i četvrti. Uz njega, dva gola je dao Majkl Olis u 38. i 61. minutu, a upisali su se još Gereiro, Sane i Gorecka. Nesuđeni reprezentativac Srbije Aleksandar Pavlović igrao je čitav meč.

Pogledajte sve golove sa istorijskog meča Lige šampiona na kome je Bajern postao prvi favorit za osvajanje "ušatog" pehara:

Bajern - Dinamo 9:2 Izvor: Youtube/Arenasport TV

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:29 Marakana grmi pred meč Zvezda - Bode Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)