Najava hercegovačkog derbija: Karačić poziva navijače na strpljenje, Ivanković muku muči sa povredama

Treneri oba kluba najavili su duel Zrinjskog i Širokog Brijega.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbalere Zrinjskog nakon trijumfa nad Željezničarom već sutra (24. septembar) očekuje novi izazov. „Plemići“ od 20.30 časova igraju hercegovački derbi protiv ekipe Širokog Brijega na domaćem terenu.

Trener mostarskog kluba Mario Ivanković najavio je ovaj meč, a prvo je pomenuo derbi na Grbavici.

„Momci su odigrali odličnu utakmicu kako prvih 11, tako i igrača sa klupe čija je reakcija bila odlična. Kad se sve zbroji, zasluženo smo slavili. Imali smo od starta želju i vjeru u pobjedu. Htjeli smo pokvariti slavlje domaćih, ali prije svega doći do tri boda. Ta pobjeda nam daje dodatnu energiju pred sutrašnju utakmicu“, rekao je Ivanković koji se nakon toga okrenuo utakmici protiv kluba sa Pecare.

„Evidentno je da su u krizi rezultata i igre, ali to nas neće zavarati. Danas ćemo imati laganiji trening i nakon toga odrediti sastav. Imamo nekoliko igrača izvan stroja, ali nadam se da će se barem Posavec vratiti. Evidentno je da se dižemo u formi i nadam se da ćemo to potvrditi“, dodao je on.

Ivanković u ovoj utakmici neće moću računati na Ramića, Jakovljevića, Kiša, Memiju i Šunjića dok je već dugo van stroja i Bilbija koji konačno trenira sa ekipom.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

S druge strane, trener Širokog Brijega Toni Karačić zbog slabih rezultata u posljednje vrijeme pozvao je navijače strpljivost i zajedništvo.

„Razumijem zabrinutost navijača zbog posljednjih okolnosti i rezultata. Zamolio bi ih da budu strpljivi i da nam budu podrška kao i do sada. Jedino kroz kvalitetan rad možemo izaći iz krize i to je jedini ispravan put. Pozivam sve kojima ovaj klub nešto znači da nam budu podrška“, započeo je Karačić pa dodao:

„U derbiju između Zrinjskog i Širokog nije bitno da li je ekipa u dobrom nizu ili nije. U ovim je utakmicama najvažniji motiv. Ovaj meč nama može biti i prekretnica, jer uz jedan dobar rezultat možemo napraviti pozitivan klik koji bi nam puno značio. Imali smo kratko razdoblje za pripremu utakmice. Uradili smo regeneraciju i na današnjem treningu ćemo vidjeti kakvo je stanje s rosterom.“

Glavni arbitar na utakmici Zrinjskog i Širokog Brijega biće Antoni Bandić, a njemu će pomagati Josip Ćolić i Perica Maskaljević.