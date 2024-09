Povukao se s 31 i šokirao svijet, saigrač otkrio njegovu patnju: Išao je do granice, stalno se borio protiv sebe

Povlačenje Rafaela Varana niko nije očekivao, ali Ugo Ljoris je sada otkrio detalje njegove borbe.

Izvor: Screenshot/TV Arena sport

Fudbalski svijet je ostao u šoku kada je objavljeno da se Rafael Varan povlači! Sa samo 31 godinom francuski štoper je donio odluku da završi karijeru jer ne može više da se bori sa povredama. Poslije početaka u Lansu, decenije u Real Madridu i nekoliko godina u Mančester junajtedu, on je potpisao za Komo, ali vrlo vjerovatno nikada neće zaigrati za ovaj klub u Seriji A.

Sada se o njegovoj situaciji oglasio dugogodišnji saigrač iz reprezentacije Francuske Ugo Ljoris. Kapiten i golman "trikolora" otkrio je da se tokom cijele karijere Varan borio sa svojim tijelom i davao sve od sebe da ga održi u stanju da igra vrhunski fudbal. Izgleda da ga je tako pretjerao preko granica mogućeg.

"Vidio sam ga kako se bori sa svojim tijelom, slijedeći svoje programe izgradnje mišića i prevencije, što je oduzimalo puno vremena, energije i truda. Stalno se borio protiv svog tijela. Natjerao je tijelo do krajnjih granica, i to je vrijedno divljenja. Stalno je išao do krajnjih granica, a to je istina o sportistima koji igraju na visokom nivou. Čak i kad je tek došao kod nas u reprezentaciju , nije bilo garancija da će s 30 godina biti vrhunski igrač, a stručni štab je bio zabrinut. Ali uspio je da učini nešto nevjerovatno, nešto što ne biste posumnjali. Toliko je naporno radio da je uspio fizički da se transformiše. Veliko je postignuće napraviti takvu karijeru u tim uslovima" rekao je Ljoris.

Varan će karijeru završiti sa 93 nastupa i pet golova za reprezentaciju Francuske, osvojenim Svjetskim i Evropskim prvenstvom i srebrom sa Mundijala u Kataru. Uz to ima četiri Lige šampioina, četiri Svjetska prvenstva klubova, tri UEFA Superkupa, tri titule, tri superkupa i jednim kupom u Španiji, kao i sa jednom kup titulom u Engleskoj.