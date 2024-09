Velež domaćin mostarskog derbija: Buza zanimaju samo tri boda

Trener Veleža Irfan Buz najavio je mostarski derbi.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Danas je u pres sali stadiona Rođeni održana konferencija za medije povodom derbi susreta između Veleža i Zrinjskog u okviru devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Duel mostarskih gradskih rivala na rasporedu je sutra od 20.45 časova.

Biće to prvi ovosezonski derbi susret i nema sumnje da će meč privući veliku pažnju ljubitelja fudbala te da će tribine biti pune.

Prisutnim medijima na početku pres konferencije obratio se šef stručnog štaba Veleža Irfan Buz.

"Svjestan sam značaja ovog derbija, Zrinjski je sigurno jak tim ali u derbijima favorita nema. Igramo na svom terenu, spremni smo i mislim da je balans u igri najvažniji za sutra. Zrinjski ima svoj sistem, imaju jakih strana, ali imaju i onih lošijih koje ćemo mi pokušati iskoristiti. Igramo pred svojim navijačima i siguran sam da će momci dati sve od sebe i da ćemo zajedno sa navijačima na kraju utakmice slaviti pobjedu, zanimaju nas tri boda", istakao je trener "rođenih".

Govorio je turski stručnjak i o igračkom kadru kojeg ima sutra na raspolaganju ali imao poruku i za najvjernije navijače Veleža.

"Osim Mujana koji još nije dovoljno spreman imamo sve igrače na raspolaganju. Dobro smo se pripremili za utakmicu, imamo maksimalan respekt prema Zrinjskom, ali znamo šta želimo sutra, a to su tri boda. Želim da istaknem kako sam u ove tri utakmice koliko sam na klupi Veleža vidio kakve navijače imamo i upravo ta povezanost sa našim vjernim navijačima nam je jako bitna jer samo zajedno možemo ostvariti sve ono što mi želimo, a to je jak i čvrst Velež za svakog protivnika. Zato koristim priliku da ih pozovem da u što većem broju dodju sutra na utakmicu i ispune tribine stadiona Rođeni te nam na taj način pomognu da dođemo do zacrtanog cilja", dodao je Buz.

Pored trenera Irfana Buza prisutnim medijima se u najavi derbi utakmice obratio i vezni fudbaler Edo Vehabović.

"Prije svega moram da kažem da mi je velika čast biti napiten ekipe na derbiju. Očekivanja od utakmice su takva da želimo pružiti maksimum, pokazati veliku želju i energiju i pokušati pobijediti u sutrašnjoj utakmici", rekao je Vehabović pa dodao:

"Sigurno je da smo na početku sezone odigrali nekoliko utakmica ispod naših očekivanja i ova pobjeda u Gabeli nas je malo rasteretila i nadam se da je ona samo početak jedne kvalitetne igre u nastavku sezone i da ćemo izgledati sve bolje i bolje."

(Mondo/FK Velež)