Trener Željezničara najavio meč sa Posušjem: "Neće nam biti lako, ali vjerujem u tri boda"

Trener Željezničara Denis Ćorić govorio je u utakmici 9. kola Premijer lige BiH koji će biti odigran na Grbavici.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbalski klub Željezničar ugostiće sutra ekipu Posušja u utakmici 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Nakon remija u velikom gradskom derbiju, fudbaleri sa Grbavice žele da prekinu niz od dvije utakmice bez pobjede, a trener Željezničara Denis Ćorić u najavi meča poručio je da izrazito poštuje ekipu Posušja.

"Ja izrazito poštujem ekipu Posušja, taj klub i taj grad. Svi dobro znamo šta je bilo. To je ekipa koja ima isti bodovni saldo kao i mi. Igraju odličnu polusezonu u kojoj je kolega Duško to sve odlično posložio. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica i vjerujem da su se dečki nakon derbija dobro resetovali. Svjesni smo važnosti utakmice, vjerujem da ćemo svi dati maksimalan doprinos kako bi uknjižili ta tri boda. Neće nam biti lako, ali vjerujem i nadam se da ćemo doći do tri boda", rekao je Ćorić i dodao:

"Znamo svi da su nam otpala dva igrača zbog kartona, koji su nam jako bitni, ali imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača. Svi drugi igrači su spremni, imamo danas trening i nadam se da ćemo izabrati najboljih 11 za ovu utakmicu."

Podsjećamo, utakmica Željezničara i Posušja se igra sutra od 15 časova na stadionu Grbavica.