Žoze Murinjo pobjesnio na sudiju, pa gurao laptop ispred TV kamere! (Video)

Nakon što je Žoze Murinjo na vrlo inovativan način kukao sudijama, morao je da dobije žuti karton.

Nikada se neće promijeniti Žoze Murinjo! Portugalac je ove sezone sjeo na klupu Fenerbahčea i ni u Turskoj nije prestao da pravi šou. Njegov tim je savladao Antaliju sa 2:0, a na tom meču su opet Posebnom sudije bile krive. Nakon gola Dušana Tadića sa penala za 1:0 drugi pogodak je poništen.

Sa tim se Murinjo nikako nije složio i prvo je protestovao kod sudija, da bi nakon toga otišao korak dalje. On je zapravo na laptopu našao snimak gola, pustio na njemu usporeni snimak pogotka i zatim to stavio ispred kamera. Dok su gledaoci u Turskoj mogli u kadru da vide Murinjov laptop to je očigledno neko dojavio sudiji, pa je arbitar otišao i bijesnom Žozeu pokazao žuti karton.

Do kraja utakmice uspjela je ekipa iz Istanbula da postigne još jedan gol, a osim Tadića koji je bio igrač utakmice nastupao je i Filip Kostić. Zamijenio je štopera Armanda Đikua u 46. minutu i ostao na terenu do kraja meča. Pogledajte Murinjov šou i žuti karton:

Nakon što je u prošlom kolu Galatasaraj razbio Fener u derbiju 3:1 sada su ipak igrači Žozea Murinja pokazali kvalitet i pobjedom su stigli do drugog mjesta na tabeli. Imaju tri boda manje od Galate, ali i bod više od Samsuna.

