Italijani se brukali sa sastavom Zvezde, zvali i Pančeva: Legendarni napadač upozorio Milojevića

Pogledajte kako su italijanski mediji najavili meč Zvezde i Intera i šta im je rekao Darko Pančev. Od izvještača MONDA iz Milana Dušana Ninkovića.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda gostuje Interu u drugom meču Lige šampiona, prvom gostovanju u novom formatu takmičenja. Meč počinje u 21 sat, a prije toga prelistali smo i tamošnju štampu kako bismo vidjeli šta pišu i kako najavljuju predstojeći meč. Bilo je sportskih tema, ali i onih koji nisu direktno u vezi sa sportom.

Na naslovnoj strani "Gazete dello Sport" nalazi se najava oba milanska kluba, dok se "Tutosport" i "Republika" više bave hapšenjima ultrasa Intera koji se dovode u vezu sa mafijom. Tako je jedan naslov "Inter i Milan, sad je dosta".

Kada su u pitanju sastavi timova, jedni smatraju da Glazer neće biti na golu, očekuju Rodića u startnoj postavi, a Silasa na klupi. Ne očekuju ni Endiajea u startnih 11, već Duartea, Milsona i Olajinku. Djeluje da nisu previše pratili izbor Vladana Milojevića na nekim prethodnim mečevima. Drugi su pak malo više pratili, mada i tu ima nekih propusta. Očekuju Dalsija na desnom beku, Kataija i Duartea u startnoj postavi...

Takođe su citirali i izjavu Radeta Krunića sa konferencije za medije, pošto je on nekada nosio dres Milana. "Poseban je osjećaj jer sam veliki dio karijere proveo ovdje. Nisam dobio poruke od bivših saigrača, igrača Milana. Nije ovo ni vrijeme ni mjesto za to. Vjerovatno će se javiti pred naš meč", rekao je Rade.

"Inter je bio greška, Zvezda i Vardar su mi sve"

Takođe, "Gazeta" je napravila intervju sa Darkom Pančevim koji je nekada igrao za Inter i po njegovom mišljenju "nerazuri" su favoriti u ovom meču. "Biće ovo neizvjestan i uzbudljiv meč, obično je tako kada Inter igra, to je jedan od najboljih klubova na svijetu. Za koga ću navijati? To je prilično jasno. Za mene su Zvezda i Vardar sve. Ne pričam samo o fudbalu, već o životu. Nosio sam dresove i Intera i Zvezde, sa različitim rezultatima, ali to nije samo moja krivica", poručio je Pančev.

Nije se proslavio u dresu italijanskog tima, često su ga osporavali i kritikovali. "Griješite ako mislite da je Darko Pančev ljut, ogorčen ili da osjeća mržnju prema Interu. To nije tačno. To je veliki klub koji poštujem, ne mogu njih da krivim zbog toga kako je sve na kraju ispalo. Ne želim da se vraćam na taj period i svađu sa Banjolijem. Ne bih da imenujem ljude i da pričam o onima koji su me sabotirali. Bilo je to ljudi koji nisu bili kvalifikovani da budu na određenim pozicijama. Nisam samo ja, mnogi su karijere napravili u drugim klubovima kada su otišli."

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Ima samo riječi hvale na račun crveno-bijelih. "Mladi su i gladni, imaju svijetlu budućnost. Ne bih se iznenadio ako se za nekoliko godina vrate na najveći nivo evropskog fudbala. Talenat nije sporan na Balkanu, ali postoji ekonomska slabost koja je uticala na razvoj i rezultate. Sada su investirali više, uložili u infrastrukturi i uskoro bi plodovi tog rada trebalo da se vide."

Istakao je da je za njega dolazak u Inter bio greška, pa je upozorio Zvezdu. "Treba da se pazi Lautara, moraće da bude baš oprezna, volim takve igrače. Sreća je što Barela neće igrati. Uz to će Zvezdi nedostajati najbolji igrač Mirko Ivanić, on je fantastičan fudbaler sposoban da podijeli magične asistencije", zaključio je Pančev.