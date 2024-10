Selektor Dragan Stojković Piksi je gledao vječiti derbi i tu ga ništa nije iznenadilo.

Izvor: MN PRESS

Srbija će u ovom ciklusu Lige nacija prvo dočekati Švajcarsku u Leskovcu u subotu, a zatim će srpski tim igrati sa selekcijom Španije u gostima. Pred te utakmice selektor Dragan Stojković Piksi održao je konferenciju za medije na kojoj se dotakao i novog izostanka Dušana Vlahovića, ali i odigranog "vječitog derbija".

Crvena zvezda je ubjedljviije nego ikada sa 4:0 savladala ekipu najvećeg rivala u gostima, a selektora to nije iznenadilo. Što se tiče onoga što je mogao da vidi na najvećem meču srpskog fudbala, najviše ga je zanimao mladi vezista crveno-bijelih Andrija Maksimović.

"Jesam li iznenađen? Ne. Pratio sam i gledao sam. Najviše sam gledao Maksimovića, to me je interesovalo. Realnost je takva da ne treba ko da se čudi... Nije na meni da komentarišem, ali velika je razlika u mnogim stvarima. Pobjeda Zvezde nije se dovodila u pitanje. Sve je to zasluženo bilo na kraju krajeva. Daleko su bolji tim, imaju bolje igrače na terenu i na klupi, sve im to ide u prilog. To je jedna realnost, kao što je i realnost da Inter pobijedi Zvezdu isto. Borila se, željela, ali kvalitet je potpuno na strani protivnika", zaključio je Piksi.

Vidi opis "Nisam iznenađen, Zvezda je mnogo bolja": Piksi na meču Crvene zvezde i Partizana gledao samo jednog igrača! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Što se tiče samog Maksimovića istakao je da je odavno primijetio njegove kvalitete. Naglasio je nekadašnji ofanzivni vezista da voli kreativne fudbalere i da planira da pruži šansu Maksimoviću da debituje za A tim srpske nacionalne selekcije u nekoj od naredne dvije utakmice.

"Ja sam njega upoznao, figurativno rečeno, na Kipru kada je bilo prvenstvo Evrope do 17 godina. Pitao sam naše ljude na tribini za broj, rekli su mi... Zapamtio sam ga. Upoznat sam sa njime i znam ko je, tako da je skrenuo pažnju na Zvezda - Benfika kada je postigao gol u Ligi šampiona mladih. Pa derbi, pa debi u Ligi šampiona protiv Intera... Šta da vam kažem, a da ne znate? Radi se o potencijalu, talentovan momak, dosta zrelo djeluje na terenu i vidim da ima mnogo lijep nadimak (Mesi, prim. aut.). Nisam imao dilemu da ga stavim na spisak bez obzira na godine, mislim da ima jedan otvoren put ka fenomenalnom razvoju i to sve zavisi od pristupa profesionalnom životu kao fudbaler. Ima sjajnu perspektivu. Tu je, da li će debitovati kao starter ili sa klupe, to je nebitno. Debitovaće! Volim igrače koji imaju maštu, ideju, a to pokazuje bez obzira na godine... Na kraju krajeva, to je primjer i za ostale klince koji sanjaju i maštaju da igraju za reprezentaciju, kako da zakuca na vrata seniora i ozbiljnog fudbala", završio je Piksi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!