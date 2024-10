Rade Bogdanović kritikovao nastup Srbije i izbor selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: RTS/Screenshot

Bivši fudbaler i analitičar Rade Bogdanović kritikovao je Piksijev izbor tima za meč protiv Španije (3:0), potom je na poluvremenu rekao da Dejan Joveljić i Aleksandar Mitrović ne mogu da igraju zajedno, da bi na kraju utakmice tokom gostovanja na RTS-u nastavio da kritikuje nastup "orlova".

"Loša taktika i odabir tima. Ne možete da selite igrače sa pozicije na poziciju, gdje nisu u prirodnom okruženju. Taj eksperiment je doveo da realno... jesmo izgubili, jesmo i poraženi, ali mislim da smo večeras i poniženi", birao je riječi Rade Bogdanović.

"Ako ćemo objektivno da pričamo - ako nam šutiraju svake tri minute i da ih mi pritom ne ugrozimo nimalo, to baca sjenku. Nije trebalo ovako da izgleda. Prosto je neshvatljivo. Hajde što izgubiš 3:0, oni su prvaci Evrope, ali protiv svakoga moraš da igraš. Svaka utakmica je neko mijenjanje tima, tumbanje pozicije, izmišljanje tople vode... Kako da kažem, veći si katolik od samog pape!", kritikovao je fudbalski analitičar.

"Ne može to da izađe na dobro. Kako da kažem, to je... Kad vam sklone loptu, da ne vidite ništa, to je briga za budućnost. Ova Liga nacija je dobro takmičenje da vidiš gjde si. Otišli smo po iskustvo, ali nije trebalo ovako da izgleda".

Vidi opis Oštre riječi Radeta Bogdanovića o Piksiju: Poniženi smo! Veći si katolik od samog pape... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Rade Bogdanović je dodao i kada se izgubi 3:0, ne može da se kaže da je "iko išta pokazao", pošto je ekipa neuigrana, igrači su takođe igrali na pogrešnim pozicijama:

"Kao da ne težimo da napravimo kompaktnu grupu igrača nosilaca naše igre", ocijenio je analitičar.

"Meni su jako čudne izmjene i čudan sastav. Ova djeca ne mogu da daju svoj maksimum, uvijek sam se zezao i govorio - što trener može da upropasti igrača i majka sina jedinca, to potpisujem".

Pogledajte i fotografije sa meča Španije i Srbije:

Vidi opis Oštre riječi Radeta Bogdanovića o Piksiju: Poniženi smo! Veći si katolik od samog pape... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: JULIO MUNOZ/EFE Br. slika: 20 20 / 20

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!