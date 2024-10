Vranješ uoči puta na Kipar: "Prilika da napravimo nešto što će se pamtiti za sva vremena"

Stojan Vranješ govorio je o meču za Željom, velikom jubileju, Evropi i putu na Kipar.

Fudbaleri Borca stigli su do novog trijumfa u prvenstvu, a ekipu je od prve minute derbija sa Željezničarem, sa kapitenskom trakom oko ruke, predvodio Stojan Vranješ.

Zadovoljan je zbog pobjede koja je, kaže, potpuno zaslužena.

„Zasluženo smo ostvarili novu pobjedu i pokazali smo da je ekipa u dobroj formi. Derbi utakmice, poput ove sa Željezničarem, uvijek nose posebnu težinu tako je bilo i sada. Smatram da smo kontrolisali dešavanja na terenu i da smo bili bolji za taj jedan gol kojim smo stigli do važnog trijumfa. Svaka pobjeda u prvenstvu je od velikog značaja. Naš primarni cilj ove sezone je odbrana šampionske titule, a želimo da osvojimo i ostale trofeje. Prvenstvena trka je veoma zanimljiva i očekujem borbu do samo kraja. Na nama je da idemo iz utakmice u utakmicu, korak po korak, da budemo maskimalno skoncentrisani i da na terenu pokažemo sav kvalitet koji posjedujemo u svojim redovima. Kada smo mi pravi onda ni rezultate ne izostaje.“ , priča Vranješ

Vranješ je nedavno odigrao svoju 250.utakmicu u dresu Borca, a uoči derbija sa Željezničarem dobio je dres za uspomenu na vrijedan jubilej.

„Za mene je to ostvarenje dječačkog sna. Od malih nogu, od prvih fudbalskih koraka, jedina želja je bila da zaigram u Borčevom dresu na Gradskom stadionu. Danas, toliko godina kasnije, iza sebe imam 250 utakmica u voljenom dresu. Osvajao sam trofeje, slavio velike pobjede, a bilo je i bolnih poraza. Sve je to jedan začarani krug pun emocija, a ja i dan danas, kada obučem dres Borca i kada izađem na terenu osjetim isti onaj ponos kao prvog dana. Borac je za mene uvijek bio više od kluba, više od fudbala i tako će uvijek biti. Čast mi je što mogu da dam svoj doprinos svim uspjesima kluba, ali smatram da je Borac iznad svih nas i da je svaki igrač koji je bar minut proveo u ovom klubu podjednako zaslužan za sve ono što se stvorilo u Platonovoj ulici“ , kaže Vranješ

Ekipa je za skoro pet mjeseci, koliko je proteklo od prvog treninga za sezonu 2024/25, ispisale nove stranice klupske istorije. Evropski san postao je java, a na ovdašnjem frontu crveno-plavi ciljaju osvajanje novih trofeja.

„Ekipa, i dalje, raste iz dana u dan i još uvijek ima prostora za napredak. Trebalo nam je malo vremena da uđemo u pravi ritam, ali kada su se kockice posložile onda se dalo vidjeti da imamo izuzetno kvalitetan sastav koji može da se nadigrava sa svakim protivnikom. Ne treba zaboraviti da smo mi odavno u takmičarskom ritmu i da svake sedmice igramo po dvije utakmice. Imamo dovoljnu širinu u igračkom kadru i najvažnije je da nas zdravlje posluži. Znamo da nam je prvenstvo prioritet i da nam odbrana šampionske titule daje priliku za novi iskorak na evropskoj sceni. Sve je podređeno tome, ali imamo i obavezu da u Konferencijskoj ligi nastavimo sa dobrim partijama“ , priča Vranješ

Banjalučane u četvrtak očekuje novi evropski ispit u Konferencijskoj ligi, a Vranješ kaže da sa saigračima može do novog uspjeha.

„Rijetki su vjerovali da možemo da ostvarimo plasman u Konfernecijsku ligu, ali je ova ekipa pokazala kvalitet i karakter. Išli smo korak po korak, a sada se dičimo istorijskim uspjesima. Uvjeren sam da možemo da odemo korak dalje. Nama snove niko ne može da oduzme i naše je pravo da se nadamo da u narednim utakmicama možemo do rezultata koji bi nam obezbijedio prolazak u narednu fazu. Najvažnije je da svi do jednog vjerujemo u tako nešto. Daćemo sve od sebe na terenu, borićemo se za svaku loptu i pokazaćemo zube svakom rivalu. Sada nam slijedi gostovanje na Kipru i to je nova prilika da pokušamo da napravimo nešto što će se pamtiti za sva vremena“ , rekao je Vranješ

Fudbaleri Borca će sutra, u jutarnjim časovima, otputovati u Nikoziju, gdje ih u četvrtak očekuje meč 2. kola Konferencijske lige, a protivnik je APOEL. Utakmica se igra od 18.45 časova.