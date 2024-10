Kilometri nisu problem! Gledao Borac na Farskim ostrvima, sada je na Kipru: Idemo i u Rejkjavik, samo da osvajamo bodove

Banjalučanin Aleksandar Kuzmanović samo ove godine prevalio nekoliko hiljada kilometara, sve zbog banjalučkog Borca.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac od 18.45 igra meč drugog kola Konferencijske lige protiv APOEL-a u Nikoziji, a crveno-plavi će imati značajnu podršku sa tribina.

Put do Kipra dug oko 1.700 kilometara prevalilo je između 100 i 200 navijača i simpatizera Borca koji će večeras biti uz Borac na GSP stadionu u Nikoziji.

Jedan od njih je i Aleksandar Kuzmanović, koji je poseban po tome što se „specijalizovao“ za najdalja gostovanja. Tokom samo ove godine prevalio je nekoliko hiljada kilometara kako bi bio uz crveno-plave.

„Dočekali smo i mi da igramo grupnu fazu, odnosno ligaški dio novog formata Konferencijske lige. Sada država, grad, gdje god igra Borac tu smo, dolazimo i pratimo naš klub. Dogovorili smo da već za 14 dana putujemo na Island. Očekujem da naši momci večeras daju sve od sebe, da nas prezentuju u najboljem svjetlu i nadam se nekom povoljnom rezultatu“, rekao nam je Kuzmanović kojeg smo sreli na Elefterija trgu u centru Nikozije.

Banjalučanin Aleksandar Kuzmanović bodri Borac na svim krajevima Evrope Izvor: YouTube/Mondo BiH

Jedan je od rijetkih Banjalučana, mimo kluba, koji su ispratili i utakmicu Borca protiv Ki Klaksvika u 3.200 kilometara udaljenom Toršavnu.

„To je bio baš šok za sve, iskreno, od ljudi, igrača, uprave, ljudi iz stručnog štaba koje znam privatno, stvarno nisu mogli da vjeruju. Oni koji me ne znaju pitali su me da li ja živim tamo. To nije slučaj, u Banjaluci sam, ali preovladala je želja da se ode i da se posjeti i da se Borac isprati na jednom od najdaljih gostovanja u istoriji“.

Ističe da gostovanje na Kiptu nije posljednje za ovu sezonu. Naprotiv.

„Za 14 dana pomjeramo i te granice, idemo u Rejkjavik. Mi smo se tad na Farskim ostrvima šalili 'dalje od ovoga ne može', ja sam im govorio nije baš da ne može, kasnije mi kažu da sam im navukao na žrijebu taj Vikingur u gostima(4.300 kilometara od Banjaluke). Vidjećemo, nadamo se pozitivnom rezultatu i večeras i tamo, a dolazi i decembar, Irska Dablin, idemo jedno po jedno, utakmicu po utakmicu, bod po bod...“, završio je dobro raspoloženi Kuzmanović i sa prijateljima se uputio ka stadionu APOEL-a.