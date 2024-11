"Ovi momci ne poznaju prepreke!" Poteškoće Borca sa igračkim kadrom, ali i poruka: Izgradili smo pobjednički mentalitet!

Borac će uz probleme sa igračkim kadrom gostovati Veležu u derbiju 12. kola Premijer lige BiH.

Izvor: Promo/FK Borac Banja Luka

Borac je u odličnom nizu rezultata, a pokušaće da ga nastave prvog dana vikenda.

Sa početkom u 16.00 časova, crveno-plavi će gostovati Veležu koji, iako se trenutno nalazi u zoni ispadanja iz elite, nije nimalo lagan rival, na šta je upozorio i trener Banjalučana Mladen Žižović.

"Velež je kvalitetno odradio posljednje dvije utakmice, u Kupu BiH gdje su prošli dalje i domaći meč u ligi protiv Posušja. Moramo da obratimo pažnju na nekoliko vrlo kvalitetnih igrača koje imaju u svojim redovima. Očekuje nas kvalitetan sportski ambijent, vrhunski teren, očekujem da i vrijeme bude idealno, tako da postoje svi preduslovi za jedan istinski derbi. Mi u jednom nizu sjajnih rezultata dočekujemo ovo gostovanje koje nam je i te kako važno, možda i jedno od najvažnijih u ovoj polusezoni za ambicije koje imamo", rekao je Žižović, dodavši:

"Jesmo pomalo umorni, osjeća se da su neki igrači roviti, vidjećemo danas na treningu. Zaista se susrećemo sa poteškoćama, ali imamo dovoljan broj igrača da odgovorimo na te izazove i nadam se da će ti biti onako kako mi želimo. Sigurno i Velež ima svoje ambicije, ali ni mi svoje ne krijemo, želimo i ove godine da osvojimo titulu ako je to realno i moguće, a mislim da jeste i na tom putu želimo da upisujemo bodove."

Borac je u prošlom kolu pokazao šampionski mentalitet. Gubili su Banjalučani 2:0 nakon prvih 15 minuta duela sa Širokim Brijegom, ali su uspjeli da se vrate u meč, preokrenu rezultat i stignu do pobjede (2:3).

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Upravo su to trenuci, saglasan je Žižović sa novinarima, kad se ekipa osjeća nepobjedivo.

"Uvijek treba biti realan i znati sa kojim ambicijama želiš da gradiš samopouzdanje. To jeste jedan veliki proces, mi smo od prvog dana i priprema u Sloveniji izgradili pobjednički mentalitet i mislim da smo ga unijeli u svlačionicu. Ne možete u životu da očekujete da ćete sve bitke da dobijete, ali mi zaista želimo da se pokažemo u dobrom svjetlu. Taj mentalitet smo pokazali u prošloj utakmici gdje obično ekipe poslije jednog sjajnog rezultata u Evropi, a imate milion primjera, padnu u domaćem prvenstvu. Mi smo možda bili na tom putu poslije 15 minuta, da nas okarakterišu kao takve. Međutim, uspjeli smo da se vratimo, pokazali smo sjajno izdanje i mnogo nam je bitan način na koji smo došli do pobjede. Važnije je to od puka tri boda, mislim da je to fenomenalna utakmica za nas koja nam daje snagu i energiju da nastavimo u tom ritmu."

Mostarski klub trenutno je u zoni ispadanja, ali ta pozicija na tabeli, ističe kormilar Banjalučana, nijne odraz nihovog kvaliteta.

"Svi mi znamo šta je Velež i kakve igrače ima na raspolaganju. To nije puno drugačija ekipa od one koja je prošle sezone izašla u Evropu, koja je bila konstantno u vrhu. Imali su određenih problema na početku prvenstva, mnogo rotacija u stručnom štabu. Mislim da smo vidjeli njihov način i stil igre ovdje u Banjaluci kad ih je vodio novi trener. Sigurno da takav njihov pristup očekujemo i u Mostaru. Vrlo su agresivni, vrlo vjerovatno će krenuti tako od prvog minuta, pogotovo na domaćem terenu. Oni imaju svoje ambicije, mi imamo svoje, ali i svoj plan igre kako ćemo to riješiti i nadam se da će to tako da bude."

Igrački kadar Borca pred ovaj meč daleko je od idealnog, ali optimizma ne manjka s obzirom na posljednje rezultate.

"Definitivno smo izgubili Bajdea narednih 20 dana, Datkovića smo izgubili do kraja sezone. Grahovac se vraća u tim, danas i juče je trenrao, vidjećemo da li ćemo ga i koliko koristiti, da li će to biti od prvog minuta ili u nastavku. Međutim, bitno je i samo njegovo prisustvo u svlačionici, u samom timu. Imamo 2-3 igrača koja nisu trenirala, vidjećemo danas na treningu, dosta je upitnika ali ovi momci koji treniraju ne poznaju prepreke i sigurno ćemo i ovaj napor preskočiti na najkvalitetniji mogući način i pokušati doći do pobjede", zaključio je Žižović.

PREMIJER LIGA BiH - 12. kolo

Subota:

Sloga Meridian - Zrinjski (13.30)

Velež - Borac (16.00)

Sloboda - Sarajevo (20.45)

Nedjelja:

Igman - Posušje (13.00)

Široki Brijeg - Željezničar (19.45)

Ponedjeljak:

Radnik - GOŠK (18.00)







