Savo uspio sa Sumom, biće lakše sa Zubom: Došao zbog spornog pravila i postao najbolji igrač Partizana

Partizan je na početku sezone doveo Zubairu Ibrahima jer mu je bio neophodan bonus, a on je poslije nekoliko mjeseci najbolji igrač u klubu.

Izvor: MN PRESS

Nakon rastanka sa trenerom Aleksandrom Stanojević Partizan je na klupu u Humsku vratio svog nekadašnjeg napadača i trenera - Savu Miloševića. Bolni porazi u Evropi i silni kiksevi na domaćoj sceni su crno-bijele odavno otpisali iz trke, Milošević je znao da preuzima tim u krizi, bez ikakvog samopouzdanja, ali... Deluje da mu nije bilo potrebno mnogo vremena da "trgne" prvog fudbalera pošto Zubairu Ibrahim (20) igra i bolje nego što se očekivalo letos kada je Zuba stigao sa Uba.

Tokom posljednja dva mjeseca, čak i na derbiju koji je Partizan ubjedljivo izgubio od Crvene zvezde, Ibrahim je pokazao da bi mogao da bude suvo zlato tima iz Humske. Njegove fizičke predispozicije na nivou su evropskog fudbala, a u posljednje vrijeme mu je i golgeterski učinak takav da tim Partizana ne može da se zamisli bez njega na desnom krilu.

Savo Milošević je u prvom trenerskom mandatu "stvorio" Filipa Stevanovića i Strahinju Pavlovića, a "otključao" Sejdubu Sumu koji je bio skupocjeno pojačanje iz inostranstva. Sada bi povratnik na klupu crno-bijelih mogao još jednom da napravi fantastičanog igrača u Humskoj - a Ibrahim je istovremeno i stranac i mlad igrač.

Zubairu najbolji igrač tima

Prvi pogodak na utakmici Kupa Srbije protiv Mladosti GAT iz Novog Sada djelo je upravo internacionalca iz Gane. Nekadašnji fudbaler Jedinstva sa Uba i jedan od najvažnijih novajlija Partizana u ovoj sezoni pokazao je da se posljednjih nedjelja nalazi u impresivnoj formi. Za mjesec i po dana postigao je pet pogodaka - četiri su bila u Superligi Srbije, a od dolaska Sava Miloševića u klub tri puta je tresao mreže rivala na prvenstvenim utakmicama.

Zubairu je pogodio protiv OFK Beograda sredinom septembra dok je na klupi i dalje sjedio Aleksandar Stanojević, a zatim je bio strijelac na mečevima protiv Tekstilca, Novog Pazara (dva puta) i Mladosti, što smo već pomenuli. Izgleda da je Milošević uspio da "otključa" brzonogog krilnog napadača. Partizan bi od toga mogao da ima višestruku korist.

Pored toga što je Ibrahim Zubairu postao najbolji igrač Partizan - trenutno i najbolji strijelac tima - njegove godine mogli bi da budu veoma važan adut crno-bijelih na tržištu. Već se interesuju timovi sa sjevera Evrope, koji posljednjih godina lansiraju afričke fudbalere čak do Premijer lige i Primere. Ukoliko se interesovanja, a zatim i razgovori konkretizuju u narednom periodu Partizan će očekivati višemilionsko obeštećenje za igrača koji je pomalo neplanski stigao u Humsku na početku sezone.

Kako je završio u Partizanu?

"Zuba sa Uba" je bio dobro poznato lice ljubiteljima srpskog fudbala i pre nego što je obukao crno-beli dres. Gotovo dve godine bio je član Jedinstva sa Uba, a tokom dve sezone zabeležio je 60 nastupa, uz 20 golova i 10 asistencija. Tokom sezone u kojoj je Jedinstvo izborilo istorijski plasman u Superligu Ibrahim je postigao 13 golova i asistirao saigračima još sedam puta. Sve su to bile preporuke za čelnike Partizana.

Dvije godine boravka i impresivna statistika u Prvoj ligi Srbije preporučili su Ibrahima Partizanu, u kojem su prepoznali da bi mogao da bude idealno rješenje za mjesto bonusa. Kuburili su crno-bijeli sa tim na početku sezone, pogotovo jer su pravila mijenjana u hodu, tokom ljetnih priprema i nakon što je već krenulo sa formiranjem igračkog kadra. Nije to bilo po ukusu trenera Aleksandra Stanojević, koji je često dizao glas...

"Prva stvar, nisam fan bonusa. Ako pričamo o bonusima, ako pričamo o srpskom fudbalu, moramo da imamo egzaktne podatke, da se pripremimo za to. Ako kažete danas, a postavite bonuse za 15 dana, to je neprofesionalno i nekorektno. Zavisi koje će godište biti bonus. Ako je igrač od 23 godine bonus, to nema smisla. Ako je bonus strani igrač koji igra za stranu reprezentaciju i ima srpski pasoš, to je smiješno i neozbiljno i nije dobro za srpski fudbal. Mi jesmo za, ali ajde da to ide nekim redovnim putem, da se pripremimo", istakao je Stanojević.

Bivšeg trenera Partizana Aleksandra Stanojevića mučilo je pravilo o bonusima na početku sezone, apelovao je čak i na predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića da poštuje zakon, a na kraju su crno-bijeli bili jedini tim koji nije podržao uvođenje regulative o dvojici mladih igrača obaveznih u startnoj postavi. Ipak, Zubairu Ibrahim stigao je u klub prije toga, a zbog dugogodišnjeg boravka u Srbiji dobio je i pasoš da bi se na mečevima Superlige računao kao bonus.

Pravilo o bonusima

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije promijenio je pravila i donio odluku da u tekućoj sezoni timovi moraju da počnu meč sa dvojicom bonus igrača. Pod pravilo o bonusima spadaju svi igrači rođeni nakon 1. januara 2002. godine, bez obzira da li su 22. rođendan proslavili prije početka tekuće sezone.

Samo nekoliko dana ranije Odbor za hitna pitanja fudbalskog saveza Srbije podržao je Partizan i odbio da promeni pravila takmičenja za sezonu čiji je početak bio veoma blizu, ali je Izvršni odbor donio konačnu odluku. Partizan je nakon toga reagovao na tržištu i angažovao Vukašina Đurđevića, nekadašnjeg desnog beka Voždovca, koji je u Stanojevićevom timu zaoštrio konkurenciju među mladim igračima.

Đurđević je tek povremeno dobijao šansu, a isti je slučaj i sa Nemanjom Trifunovićem i Matejom Stjepanovićem. Na kraju je Partizan problem sa bonusima riješio pozajmicom Mihajla Ilića iz Bolonje, a mladi štoper sada se već ustalio u timu i djeluje da se neće pomijerati sa svoje pozicije. Takođe, Zubairu Ibrahim je gotovo pa "zakucan" u startnu postavu tima iz Humske, pa se može reći da je novo pravilo pomoglo Partizanu.