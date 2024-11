Sve o utakmici Crvena zvezda - Barselona: Kako protiv najboljeg fudbala na svijetu?

Crvena zvezda od 21.00 protiv Barselone igra u Ligi šampiona, a evo kako se očekuje da će Vladan Milojević postaviti tim protiv najboljeg fudbala na svijetu.

Crvena zvezda večeras od 21.00 protiv Barselone na stadionu "Rajko Mitić" igra meč četvrtog kola Lige šampiona i nada se da će doći do prvih bodova. Ipak, jasno je svima da je sa druge strane ekipa koja igra vjerovatno najbolji fudbal na svijetu u ovom trenutku i koja je već i Bajern i Real Madrid "počastila" sa po četiri gola...

Zvezdina prednost trebalo bi da budu navijači, koji su mnogo puta znali da naprave sjajnu atmosferu u Beogradu, ali donekle i to što za razliku od mečeva sa recimo Benfikom i Monakom - postoji daleko manji pritisak od osvajanja bodova. Taj "grč" koji su imali u pomenutim susretima, trebalo bi da je nestao i da fudbaleri Zvezda - baš kako je rekao i trener Milojević - uživaju u utakmici koja je za svakog od njih velika privilegija.

Tražio je samo da daju maksimum, pa čak i ako rezultat ne bude povoljan - biće zadovoljan i preuzeće svu odgovornost na sebe. Takav stav trebalo bi da im omogući da zaigraju bolji fudbal, ali dosta će zavisiti i od taktike.

Kako će igrati Crvena zvezda?

Objašnjavao je Vladan Milojević da je najveći problem za njegovu ekipu što po jednom principu mora da igra u Superligi, a skroz po drugom u Ligi šampiona. Preciznije, u domaćem takmičenju su potpuno dominantni, imaju posjed, ne suočavaju se sa većim pritiskom na zadnju liniju, dok je u Evropi sve drugačije - koliko god željeli da dođu do lopte, protivnik je drži, a potom im ne ostavi ni sekund za razmišljanje, terajući crveno-bijele da igraju u intenzitetu koji ne mogu.

To se neće promijeniti ni protiv Barselone, očekuje se da Zvezda bude iza lopte i da svoju šansu traži u kontrama, a sve će zavisiti od toga koliko odbrana može da odolijeva i da "ostavi" napad u igri. Takođe, realizacija će morati da bude na savršenom nivou i da se svaka šansa koristi, ako Zvezda hoće do pobjede.

Uostalom, neće ovo biti prvi put Crvenoj zvezdi da igra protiv kluba koji u tom trenutku igra najbolji fudbal na svijetu, već je prije šest godina isti slučaj bio sa Liverpulom.

Vladan Milojević digao glas

Vrlo mirno je djelovao Vladan Milojević na konferenciji za medije pred meč sa Barselonom, obećavao je hrabru igru njegovog tima, da ne će biti nikakvog straha, međutim pitanje pred kraj obraćanja ga je iznerviralo. Kada je novinar konstatovao da će možda biti lakše ako se uzme u obzir da niko ne očekuje pobjedu, Milojević je "uzvratio" kontru.

"Možda si htio da kažeš da što manje golova primimo... Reci slobodno! To smo mi. Neću da odgovaram ništa. Ja očekujem mnogo od te utakmice, pošto niko ne očekuje. Ja sam rekao prošli put, šta znači to očekivanje? Znate vi dobro s kim igramo. Uporno ponavljam, reći ćete da je to Milojevićev alibi, ali mi igramo protiv nestvarne ekipe. Sve ekipe s kojima smo igrali su nestvarno dobre. Drago mi je da idemo kao favoriti u Monako da ih pobijedimo. Istorija nas je naustila samo jedno, a to je da se borimo kao lav. Nije me sramota. Rekao sam mojim igračima da sam gubio, nosio to muški, i sada ću - i igrači će to da znaju", rekao je Milojević i dodao:

"Kad se završi utakmica, znajući koliko treniraju, bitno je samo da daju maksimum. Ako sam imao primjedbe, imao sam za to. Za nas je svojstveno to mi ćemo ovako, onako... Neka bude, bunkeraš Milojević opet opalio kontru. Ja baš sutra očekujem. Vi ne očekujete i to mi nikad neće biti jasno".

U kom sastavu će igrati Crvena zvezda?

Ima velikih problema sa povrijeđenim igračima Vladan Milojević, znamo da nema Glazera, Mimovića, Ivanića, Duartea, Olajinke, roviti su Drkušić i Radonjić, međutim najvjerovatnije je da ćemo gledati Zvezdu sa sljedećih 11 - uz malo iznenađenje na levom boku.

M. Ilić - Drkušić, Spajić, Điga - Seol, Krunić, Elšnik, Milson - Maksimović - Silas, Endiaje.

U kom će sastavu igrati Barselona?

Barselona je prethodne večeri odradila trening na stadionu "Rajko Mitić" i u najjačem sastavu će igrati, pošto trener Hansi Flik ne želi da "spušta nogu sa gasa". Vidjeli smo da Barselona voli da dominira, da postiže veliki broj golova, pa će istrčati na teren sa takvom ambicijom i večeras.

U timu nema Ter Štegena, Arauha, Ferana Toresa, Kristensena, Bernala i Garsije, tako da se očekuje sledećih 11:

Penja - Kunde, Kubarsi, Martinez, Balde - Kasado, Pedi, Olmo - Jamal, Rafinja i Levandovski.

Koliko navijača se očekuje i gdje je TV prenos?

Ulaznice za utakmicu Crvena zvezda - Barselona rasprodate su praktično dvije nedjelje ranije, čak i onaj posljednji kontigent za najvjernije koji dolaze na utakmice Superlige "planuo" je očas posla. Tako da će stadion "Rajko Mitić" biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a za sve one koji nemaju kartu, tu je TV prenos.

Meč između Zvezde i Barselone igra se od 21 čas u prenose na TV Arena Sport i RTS.