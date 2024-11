"Alo, gdje si vidio 500 evra s jednom nulom?": Deki slao avion po narodnjake, napadač Intera ih odveo kući!

Aca Lukas je ispričao nevjerovatnu priču o odnosu sa Dejanom Stankovićem i Goranom Pandevom.

Znamo da fudbaleri vole da se provesele poslije velikih pobjeda i vidjeli smo to poslije pobjede Crvene zvezde nad Štutgartom u Ligi šampiona, a poznati pjevač Aca Lukas sada je otkrio detalje svog druženja sa Dejanom Stankovićem i Goranom Pandevom. Dvojac saigrača iz Intera volio je da se proveseli, a prema svjedočenju Lukasa znali su da pošalju i avion po njega!

"Deki Stanković je moj veliki prijatelj, a Goran Pandev je igrao sa njim u Interu. Deki Stanković je imao običaj dok je bio u tamo da kaže: 'Acika, 'ajde pakujte se, šaljem avion po vas - žurka!' Joj kako je to smiješno bilo! Ja sam do tada mislio da je Goran Pandev Bugarin, zbog tog Pandev. Nisam pratio! Mi sviramo neku žurku i krenem sa Goranom u neku zajebacniju i ja njemu to dam do znanje. Kaže Deki: 'Jesi ti bre normalan, pa Makedonac, bre budalo jedna!'", ispričao je uz osmijeh Lukas.

Kada se upoznao sa jednim od najboljih makedonskih fudbalera ikada ubrzo su postali jako dobri prijatelji, pa je često išao srpski pjevač u Strumicu da zabavlja Pandeva i njegovo društvo. Jedna situacija vezana za ta putovanja mu je posebno ostala u sjećanju.

"Tad smo postali tako dobri i od tada u Strumicu kad odem tamo smo pravili neke žurke. Goran je sjajan jedan momak. Pravili smo neke žurke i bude tu neko zezanje. Goran je stvarno ekstra galantan momak, sve po 500 evra daje - 500 evra, 500 evra, 500 evra... I neko nam pošalje 50 evra! Ja uzmem onih 50 evra, gledam i kažem na mikrofon: 'Ja samo molim gospodina ako nije problem da ne šalje ove falš pare, ne primamo falš!' Kažu: 'Kako bre falš?' 'Pa gdje si vidio 500 evra sa jednom nulom!'", rekao je Lukas.

Prije nekog vremena je gostujući u jednoj emisiji na makedonskoj televiziji sam Goran Pandev otkrio kako je poslije osvajanja Lige šampiona upravo Dejan Stanković organizovao žurku. Možda je bend o kome je tada pričao nekadašnji napadač upravo bio bend Ace Lukasa?

"Deki mi kad smo osvojili Ligu šampiona viče: 'Brate da zovemo mi našu muziku iz Srbije?' Kako kažem da zovemo? Kaže imam ja svoj bend, daj da ih dovedemo, da napravimo mi feštu. Kakvi Italijani, nije to fešta sa italijanskim pjesmama. Kažem ja - dobro!. I stvarno dođu! Uzeo je privatni avion sa kojim je došla muzika. Mi smo igrali posljednje kolo u Sijeni gdje smo uzeli "Skudeto". Ovaj bend je stigao prije nas, oni nas već čekaju namješteni u Dekijevom restoranu u Milanu! Pa i ovi drugi su došli, svi Brazilci su bili. Majkon sve srpske pjesme zna, ne znam kad ih je naučio", rekao je tom prilikom Pandev.

